Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Трамп пригрозив відмовитись від зустрічі з Сі Цзіньпіном після того, як Китай посилив правила експорту рідкісних металів

Трамп пригрозив відмовитись від зустрічі з Сі Цзіньпіном після того, як Китай посилив правила експорту рідкісних металів

Марія Науменко
10 жовтня, 2025 п'ятниця
20:46
Світ Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що може відмовитись від запланованої зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, після того, як Пекін запровадив жорсткіші правила експорту рідкісних металів

Зміст

Про це інформує BBC.

За словами Трампа, після останніх рішень китайської влади він "не бачить жодних підстав" для переговорів, звинувативши Пекін у "ворожих намірах" і спробах "утримати світ у полоні". 

Президент також пригрозив "масовим" підвищенням мит на китайські товари, що, за даними видання, одразу викликало побоювання про посилення торговельної напруженості між двома найбільшими економіками світу.

Нові заходи Китаю передбачають посилення контролю за експортом рідкісних земель — матеріалів, що широко використовуються у виробництві мікрочипів, смартфонів та електромобілів. Водночас Китай розпочав розслідування монополії американської технологічної компанії Qualcomm, що може затримати її придбання іншого виробника мікросхем. Крім того, Пекін оголосив про введення додаткових портових зборів для суден, пов’язаних зі США.

"У Китаї відбуваються дуже дивні речі, - заявив Трамп. - Вони стають дуже ворожими".

Експерт з Китаю Джонатан Цін, співробітник Брукінгського інституту, вважає, що дії Пекіна мають на меті посилити позиції Китаю перед наступним етапом перемовин.

"Він шукає способи захопити ініціативу, — зауважив він. - Адміністрація Трампа змушена грати в гру "бий крота" і вирішувати ці питання в міру їх виникнення".

Цін додав, що Китай не боїться можливих кроків у відповідь, адже під час попередніх торговельних ескалацій показав "вищий поріг болю", ніж США.

  • 30 вересня президент США Дональд Трамп повідомив, що країна модернізує ядерну енергетику. За його словами, Сполучені Штати мають перевагу над РФ та Китаєм.
Теги:
Новини
Китай
політика
Президент США
Дональд Трамп
США
Економіка
Читайте також:
Tomahawk
Автор Марина Клюєва
9 жовтня, 2025 четвер
Tomahawk можна запускати з літаків Су-24, але є інша проблема, - авіаексперт Романенко
Генерал-майор ЗСУ Сергій Кривонос
Автор Оксана Ліховід
9 жовтня, 2025 четвер
Занадто багато говорять зайвого: генерал-майор запасу ЗСУ Кривонос про виробництво власних ракет
Хав'єр Мілей
Автор Адріана Муллаянова
8 жовтня, 2025 середа
Аргентинський "рок-зірковий президент" Мілей виступив у Буенос-Айресі, заявивши: "Я людина"
Київ
+10°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.3
    Купівля 41.3
    Продаж 41.79
  • EUR
    Купівля 47.87
    Продаж 48.54
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
10 жовтня
21:24
Латвія
Посилення міграційних правил: Латвія наказала понад 800 росіянам покинути країну
21:21
Ексклюзив
Балістика, ракета, шахед, дрон, атака
Ворог модернізував комплекси для запуску балістики: генерал Романенко про особливості нічної атаки 10 жовтня
21:15
Огляд
Марія Коріна Мачадо
Нобель миру за мужність: як Марія Коріна Мачадо стала символом боротьби у Венесуелі
20:58
БПЛА, шахед, дрон
Росія запустила ударні дрони по Україні ввечері 10 жовтня: куди прямують
20:51
Ексклюзив
Україна росія війна
Закон про репарації може стати справжнім переломним моментом у підтримці України, - американський дипломат Карпентер
20:35
Дональд Трамп
"Дякую президенту Путіну!": Трамп відреагував на заяву диктатора щодо Нобелівської премії миру
20:00
OPINION
Російські активи в Європі. Як вони можуть працювати на Україну
19:59
Метт Вітакер
"Сталін сказав, що кількість – це сама по собі якість": посол США при НАТО Вітакер розкритикував європейський оборонпром
19:45
Ексклюзив
Зеленский путін
Чим Путін може відповісти на постачання Tomahawk Україні: у Defense Express спрогнозували можливу реакцію Кремля
19:37
Ексклюзив
Путін в Кремлі
Путін мав би серйозно сприймати слова Зеленського про блекаут у Москві, - Чех
19:16
Ексклюзив
знищені окупанти
Кількість втрат росіян не може не відображатись на їхніх перспективах на полі бою, - офіцер НГУ Іллєнко
19:15
Володимир Зеленський
Зеленський підсумував міжнародну роботу за 9 місяців та визначив пріоритети до кінця року
19:04
Меланія Трамп заявила, що після "відкриття каналу комунікації" з Путіним, 8 українських дітей возз'єдналися з родинами
18:43
Віталій Кличко
"Ситуація складна. Давайте говорити правду": Кличко закликав киян зробити запаси води та їжі й зарядити пристрої
18:38
Путін в Кремлі
"Тупий сигнал від Росії світові, що політика агресії та терору триває", - МЗС про обстріл України 10 жовтня
18:05
Оновлено
Атака РФ, наслідки у Печерському районі Києва
Комбінована атака РФ: у Запоріжжі загинула дитина, у Києві та області пошкоджено багатоповерхівки, по всій Україні понад 20 постраждалих
18:03
OPINION
"Військовим тут не місце". Відповідь Віталію Кіму на заяву, що ветеранам не варто йти у політику
18:00
Ексклюзив
Tomahawk
Не маю великого оптимізму: американський дипломат Карпентер щодо надання ракет Tomahawk Україні
17:50
"Ситуація залишається складною": DeepState повідомив, що РФ завела десант у Володимирівку на Донеччині
17:48
Ексклюзив
дрон
Гадаю, країни Балтії були не проти б, щоб їх атакували російські дрони, втім, є умови,- історик Чех
17:32
Малий модульний реактор
На місці ТЕС можуть з’явитись міні-АЕС: у ВРУ презентували законопроєкт щодо впровадження малих модульних реакторів в Україні
17:28
Оновлено
Київ без світла, блекаут
Атака РФ на енергоінфраструктуру: частина Києва без світла, в столиці та 9 областях діють графіки, є влучання по греблі ДніпроГЕС
16:27
Ексклюзив
Володимир Путін і російський дрон
Путін може замислитись про перемовини лише під жорстким тиском, - Портников
16:25
Від початку доби на фронті відбулось 102 бої: третина з них на Покровському напрямку
16:25
Зеленський, Путін, Трамп
Путін зробив заяву щодо Tomahawk і назвав "понтами" погрози Зеленського про удари по Москві
16:14
наслідки російських ударів по об'єктах енергетики
Вимушені аварійні відключення застосовуються в Києві та семи областях, — Укренерго
16:09
Білий Дім
"Нобелівський комітет довів, що для нього політика важливіша за мир": у Трампа прокоментували вручення премії миру
16:02
OPINION
Терор Росії: гарантованого захисту не буває
15:57
Молдова ЕС
Росія витратила щонайменше €100 млн на втручання у вибори в Молдові, — посол Ківерь
15:41
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:33
Армія, Велика Британія
Велика Британія передала Україні ракети для ППО на 5 місяців раніше запланованого терміну
14:00
OPINION
Утримати темп, momentum
13:47
Ексклюзив
США космос наука технології
Українські космічні війська: експерт Самусь про важливість власних розвідданних
13:34
Оновлено
Газа 14 січня 2025 року на тлі триваючої війни на території Палестини між Ізраїлем і ХАМАС
Угода про припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС набула чинності
13:30
Аналітика
Чи може штучний інтелект розпочати ядерну війну
Чи може штучний інтелект розпочати ядерну війну? Ч.1
13:13
Кіліан Мбаппе, збірна Франції
Відбір ЧС-2026: розклад матчів та трансляцій 10 жовтня
12:59
Дитяче Євробачення - 2025: у Дії розпочалося голосування за представника України
12:45
Письменниця Євгенія Кузнєцова стала авторкою Радіодиктанту національної єдності 2025. Наталія Сумська читатиме
12:27
Тетяна Чорновол
Тетяна Чорновол відмовилася повертатися до ВР та вирішила продовжити військову службу
12:23
евакуаційний центр в Каунасі
Країни Балтії планують масову евакуацію у разі нападу Росії
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV