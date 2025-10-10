Трамп пригрозив відмовитись від зустрічі з Сі Цзіньпіном після того, як Китай посилив правила експорту рідкісних металів

Про це інформує BBC.

За словами Трампа, після останніх рішень китайської влади він "не бачить жодних підстав" для переговорів, звинувативши Пекін у "ворожих намірах" і спробах "утримати світ у полоні".

Президент також пригрозив "масовим" підвищенням мит на китайські товари, що, за даними видання, одразу викликало побоювання про посилення торговельної напруженості між двома найбільшими економіками світу.

Нові заходи Китаю передбачають посилення контролю за експортом рідкісних земель — матеріалів, що широко використовуються у виробництві мікрочипів, смартфонів та електромобілів. Водночас Китай розпочав розслідування монополії американської технологічної компанії Qualcomm, що може затримати її придбання іншого виробника мікросхем. Крім того, Пекін оголосив про введення додаткових портових зборів для суден, пов’язаних зі США.

"У Китаї відбуваються дуже дивні речі, - заявив Трамп. - Вони стають дуже ворожими".

Експерт з Китаю Джонатан Цін, співробітник Брукінгського інституту, вважає, що дії Пекіна мають на меті посилити позиції Китаю перед наступним етапом перемовин.

"Він шукає способи захопити ініціативу, — зауважив він. - Адміністрація Трампа змушена грати в гру "бий крота" і вирішувати ці питання в міру їх виникнення".

Цін додав, що Китай не боїться можливих кроків у відповідь, адже під час попередніх торговельних ескалацій показав "вищий поріг болю", ніж США.