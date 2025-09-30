Трамп заявив про модернізацію ядерного арсеналу США і перевагу над РФ та Китаєм

Про це Дональд Трамп заявив під час виступу на базі морської піхоти у Вірджинії.

"Ми модернізуємо нашу ядерну енергетику і сподіваємося, що ніколи її не використаємо", - наголосив Дональд Трамп.

Президент США також заявив, що США має перевагу над Росією та Китаєм.

"Ми на 25 років випереджаємо Росію та Китай у підводних човнах. Росія посідає друге місце, Китай третє, але вони наближаються", - вважає Трамп.

Він уточнив, що "рівними" ці дві країни будуть "через п'ять років".