Трамп заявив про модернізацію ядерного арсеналу США і перевагу над РФ та Китаєм
Президент США Дональд Трамп повідомив, що країна модернізує ядерну енергетику, але сподівається, що ніколи її не використає
Про це Дональд Трамп заявив під час виступу на базі морської піхоти у Вірджинії.
"Ми модернізуємо нашу ядерну енергетику і сподіваємося, що ніколи її не використаємо", - наголосив Дональд Трамп.
Президент США також заявив, що США має перевагу над Росією та Китаєм.
"Ми на 25 років випереджаємо Росію та Китай у підводних човнах. Росія посідає друге місце, Китай третє, але вони наближаються", - вважає Трамп.
Він уточнив, що "рівними" ці дві країни будуть "через п'ять років".
