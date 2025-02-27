Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Трамп відмовився відповідати, чи дозволять США коли-небудь Китаю встановити контроль над Тайванем

Трамп відмовився відповідати, чи дозволять США коли-небудь Китаю встановити контроль над Тайванем

Катерина Єсікова
27 лютого, 2025 четвер
08:45
Світ Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп відмовився відповідати на запитання, чи дозволять Сполучені Штати коли-небудь Китаю встановити контроль над Тайванем силою

Зміст

Про це пише Reuters.

"Я ніколи не коментую це. Я не хочу ніколи опинитися в такому становищі", - так Трамп відповів під час засідання кабінету міністрів на запитання журналіста про те, чи є його політика такою, що Китай ніколи не захопить Тайвань силою, поки він є президентом.

Водночас він заявив, що має намір мати добрі відносини з Китаєм, включаючи транскордонні інвестиції, попри запровадження тарифів на товари з цієї країни.

  • З офіційного сайту Державного департаменту США зникла згадка про те, що країна не підтримує незалежність Тайваню. У Китаї обурилися.
     
Теги:
Новини
Китай
Тайвань
Дональд Трамп
США
Військові новини
Читайте також:
Стів Віткофф
Автор Оксана Ліховід
26 лютого, 2025 середа
Невипадково у перемовинах між РФ та США з'явився пан Віткофф, - дипломат Чалий
Організація Об'єднаних Націй, ООН
Автор Марина Клюєва
25 лютого, 2025 вiвторок
Українській делегації довелося боротися проти США. Такого в ООН я ще не бачив, – дипломат Єльченко
Зеленський Трамп
Автор Марина Клюєва
25 лютого, 2025 вiвторок
На зустрічі з Трампом порадив би Зеленському поводитися так, як це робив Макрон, - професор Айзенберг
Київ
-3.2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.45
    Купівля 41.45
    Продаж 41.96
  • EUR
    Купівля 43.45
    Продаж 44.11
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, четвер
27 лютого
09:25
Сирський відвідав бригади, які воюють на Новопавлівському напрямку
09:25
На фото: Юлія Юріна з YUKO
Співачці Юлії Юріній знову відмовили в отриманні українського громадянства
09:17
ЗСУ, ППО
Сили ППО вночі знищили 90 зі 166 російських БПЛА
09:11
Переговри США та РФ в Саудівській Аравії, Марко Рубіо та Сергій Лавров
У Стамбулі стартували перемовини між РФ та США, - росЗМІ
09:06
Ексклюзив
Дональд Трамп і Володимир Путін
Фактично РФ пропонує США спільно мародерити на ТОТ України, - ексголова Луганської ОВА Гайдай
09:03
Павло Кириленко
"Схеми" дізналися, хто вніс 30 млн грн застави за Кириленка, якого підозрюють у незаконному збагаченні
08:43
Оновлено
швидка допомога
У Херсоні росіяни атакували дроном автівку швидкої, яка їхала на виклик: постраждали фельдшерка і водій
08:28
Оновлено
За минулу добу на фронті відбулося 110 боїв: українські воїни зупинили 33 штурми на Покровському напрямку
08:19
Оновлено
Фрідріх Мерц
"Разом досягнемо великих успіхів для ЄС": Мерц провів зустріч з Макроном
08:18
Ексклюзив
Покровськ
У Покровську залишається 6650 цивільних мешканців, більшість перебралась у приватний сектор, - журналістка Бірюкова
08:12
Оновлено
Минулої доби росіяни вбили сімох мирних жителів Донеччини, є поранені
08:02
OPINION
Жодного реального прогресу в Трампа з Путіним немає: президент США погрожує російському диктатору 
07:53
Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна
Здається, що Трамп не дуже серйозно сприймає злочини Путіна в Україні, - очільник МЗС Естонії
07:34
Apple усунула збій у iPhone, який змінював "Трамп" на "расист"
07:25
Олег Авдиш
Один з топменеджерів "Карпат" не повернувся в Україну після зборів у Туреччині
07:19
БМП. вбиті росіяни
РФ за добу війни в Україні втратила 1150 окупантів, 69 артсистем і 8 танків
07:05
без світла, свічка блекаут
У Чилі троє людей загинули під час масового блекауту
06:59
окупанти, оркі, російські солдати
Росіяни просунулись на двох напрямках у Донецькій області, - DeepState
06:45
Оновлено
обстріл Київщини
Росія атакувала Україну дронами: на Київщині працювала ППО, у столиці лунали вибухи
06:34
Кім Чен Ин інспектує війська КНДР
КНДР відправила додаткові війська у Курську область, - розвідка Південної Кореї
06:22
Кір Стармер
Стармер дорогою до Трампа закликав США підтримати безпекові гарантії для України
05:56
Андрій Лунін, Реал, Кубок Іспанії
Лунін став героєм матчу і допоміг "Реалу" перемогти "Сосьєдад" у півфіналі Кубка Іспанії
05:50
Арктика
США та Росія ведуть переговори щодо освоєння ресурсів Арктики, - Bloomberg
05:10
обмін заручниками у межах угоди про припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС
ХАМАС передав Червоному Хресту тіла 4 ізраїльських заручників
04:42
Болгарія
Конституційний суд Болгарії зобов'язав ЦВК перерахувати голоси парламентських виборів
03:48
США, нелегальні мігранти
У США заарештували понад 20 тис. нелегальних мігрантів від початку президентства Трампа
02:56
Джорджія Мелоні
Премʼєрка Італії назвала НАТО найкращою структурою для гарантування миру в Україні
02:26
На Херсонщині посадовець ОВА спричинив смертельну ДТП
01:51
Дональд Трамп
Трамп пообіцяв запровадити 25% мита на товари з Європи. У ЄС відреагували
01:27
Папа Франциск
Госпіталізація Папи Франциска: Ватикан порушив табу, поширюючи інформацію про здоров'я понтифіка
00:53
Ілюстративне фото
Зник з 239 людьми на борту 11 років тому: в Індійському океані відновлять пошуки літака Malaysia Airlines
00:14
Румунія, прапор Румунії
У Румунії схвалили законопроєкт, що дозволяє збивати ворожі дрони
2025, середа
26 лютого
23:53
Томас Бах
Президент МОК Бах йде у відставку
23:47
Оновлено
Богдан Кротевич (Тавр)
Богдан Тавр Кротевич завершує службу і залишає посаду начальника штабу в "Азові"
23:30
Наріман Джелялов
"Балансують між інтересами головних гравців": Джелял про посередництво Туреччини між Україною та РФ
23:10
Олександр Вествуд
Актора серіалу "Сексуальна освіта" засудили на 15,5 років
22:57
прапор Росії
Росіяни пропонували США видобувати рідкісноземельні копалини на Донбасі та на Запоріжжі, - NBC
22:24
Оновлено
президент Колумбії Густаво Петро
Президент Колумбії Петро назвав угоду про мінерали із США "дурістю" Зеленського. У МЗС відреагували
22:18
Ексклюзив
Володимир Огризко
Не бачу прямої залежності між рамковою угодою і питаннями безпеки, - дипломат Огризко
22:17
Держдеп США
США запровадили санкції проти компаній з КНР, які сприяли поставкам в Іран компонентів для зброї
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV