Трамп відмовився відповідати, чи дозволять США коли-небудь Китаю встановити контроль над Тайванем
Президент США Дональд Трамп відмовився відповідати на запитання, чи дозволять Сполучені Штати коли-небудь Китаю встановити контроль над Тайванем силою
Про це пише Reuters.
"Я ніколи не коментую це. Я не хочу ніколи опинитися в такому становищі", - так Трамп відповів під час засідання кабінету міністрів на запитання журналіста про те, чи є його політика такою, що Китай ніколи не захопить Тайвань силою, поки він є президентом.
Водночас він заявив, що має намір мати добрі відносини з Китаєм, включаючи транскордонні інвестиції, попри запровадження тарифів на товари з цієї країни.
- З офіційного сайту Державного департаменту США зникла згадка про те, що країна не підтримує незалежність Тайваню. У Китаї обурилися.
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