Трамп відмовився відповідати, чи дозволять США коли-небудь Китаю встановити контроль над Тайванем

Про це пише Reuters.

"Я ніколи не коментую це. Я не хочу ніколи опинитися в такому становищі", - так Трамп відповів під час засідання кабінету міністрів на запитання журналіста про те, чи є його політика такою, що Китай ніколи не захопить Тайвань силою, поки він є президентом.

Водночас він заявив, що має намір мати добрі відносини з Китаєм, включаючи транскордонні інвестиції, попри запровадження тарифів на товари з цієї країни.