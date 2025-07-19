Трамп вимагає $20 млрд від Wall Street Journal: яка причина

Про це інформує CNN.

Ідеться про матеріал, в якому журналісти Хадія Сафдар і Джо Палаццоло повідомили, що серед подарунків до 50-річчя Епштейна у 2003 році нібито був лист із підписом Трампа та малюнком оголеної жінки.

У 18-сторінковому позові, поданому до федерального суду в Маямі, Трамп категорично заперечує, що писав цю записку, і вимагає щонайменше 20 млрд доларів компенсації.

Юридична команда Трампа звинуватила материнську компанію Wall Street Journal у "грубих порушеннях журналістської етики та стандартів точного висвітлення подій". У позові зазначається, що Wall Street Journal у своїй статті не опублікував малюнок або лист, які, як стверджують журналісти, написав Трамп.

"Причиною цих порушень є те, що автентичного листа чи малюнка не існує", – зазначив адвокат Трампа.

Трамп погрожував подати позов майже відразу після того, як стаття була опублікована.

"The Wall Street Journal і Руперт Мердок особисто були безпосередньо попереджені президентом Дональдом Трампом, що нібито лист, який вони надрукували від імені президента Трампа до Епштейна, є фальшивим, і якщо вони його надрукують, то будуть подані до суду", – заявив президент у дописі в Truth Social.

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Президент США додав, що Мердок, власник News Corp, материнської компанії WSJ, "заявив, що він про це подбає".

"Ми повністю впевнені в ретельності та точності наших репортажів і будемо рішуче захищатися від будь-яких судових позовів", - заявив представник Dow Jones, материнської компанії WSJ.

Остання медіабитва Трампа

Юридичні експерти, з якими консультувалася CNN, заявили, що не пригадують жодного випадку, коли чинний президент подавав позов проти ЗМІ через публікацію статті.

"Наскільки я знаю, жоден чинний президент ніколи не позивався до журналіста, ЗМІ або керівника ЗМІ за нібито наклеп на нього, – зазначив адвокат з питань Першої поправки Тед Бутрос. - Коли ти маєш президентську трибуну, тобі просто не потрібно позиватися, щоб дізнатися правду".

Незабаром після подання позову Трамп написав у Truth Social, що з нетерпінням чекає, коли Мердок буде змушений відповідати на питання під присягою.

"Сподіваюся, Руперт і його "друзі" з нетерпінням чекають на багатогодинні допити та свідчення, які вони повинні будуть надати в цій справі", – підсумував Трамп.