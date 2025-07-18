Путін поводиться з Трампом, як оперпрацівник з агентом, - генерал Мусаєв

Таку думку висловив діяч радянських і казахстанських спецслужб, голова Комітету національної безпеки Казахстану у 1999-2001 роках, а нині опозиціонер та політемігрант генерал-майор Альнур Мусаєв в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському на Еспресо.



"Путін поводиться з Трампом, як оперпрацівник з агентом, тобто з одного боку нахвалює Трампа, говорить йому приємні речі, а в реальності виконує те завдання, яку собі поставив. Оскільки це його джерело інформації, наприклад агент-стукач, то він до нього дуже зневажливо ставиться. Достатньо чітко було зазначено, що, з одного боку, Путін добре розмовляє з американським президентом, і Трамп також це так оцінює, а з другого боку, він повністю нехтує інтересами свого підопічного. Путін до Трампа ставиться, як до свого підопічного. І тому він повністю ігнорує інтереси Трампа", - зауважив генерал.

На його думку, Трамп міг би реально обуритися на Путіна, надати Україні озброєння, посилити санкції проти Росії, ще ухвалити якісь дії, але він не може цього зробити. В їхніх взаєминах Путін – ведучий, Трамп – підлеглий, по всіх параметрах це видно. Тому Путін і поводиться так: з одного боку, нахвалює його, підтримує бажання бути на одній дошці, а з іншого боку – повністю нехтує його інтересами.

"Інтерес Трампа – бути миротворцем, досягнути перемир'я та інших питань, це все відкрита інформація. Путін веде власну гру, йому наплювати на інтерес Трампа", - резюмував Альнур Мусаєв.