Трамп заявив, що Байден здав Україну та назвав його маріонеткою Путіна та Сі Цзіньпіна

Таку заяву Трамп зробив у своїй соціальній мережі Truth Social, коментуючи звернення Байдена, пише Just the news.

"Він сказав, що я схилився перед російським лідером. Він дав їм усе, включно з Україною. Я забрав "Північний потік-2", він дав його їм! Він був маріонеткою для Путіна і Сі, і практично для кожного іншого лідера" - написав Трамп.

Водночас експрезидент США наголосив, що Росія вторглася в Україну "лише тому, що Путін не поважає Байдена". За його словами, цього б ніколи не сталося за адміністрації Трампа.