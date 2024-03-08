Трамп заявив, що Байден здав Україну та назвав його маріонеткою Путіна та Сі Цзіньпіна
Колишній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп розкритикував зовнішню політику Джо Байдена та назвав його маріонеткою Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна
Таку заяву Трамп зробив у своїй соціальній мережі Truth Social, коментуючи звернення Байдена, пише Just the news.
"Він сказав, що я схилився перед російським лідером. Він дав їм усе, включно з Україною. Я забрав "Північний потік-2", він дав його їм! Він був маріонеткою для Путіна і Сі, і практично для кожного іншого лідера" - написав Трамп.
Водночас експрезидент США наголосив, що Росія вторглася в Україну "лише тому, що Путін не поважає Байдена". За його словами, цього б ніколи не сталося за адміністрації Трампа.
- Зранку п'ятниці, 8 березня, за київським часом, президент Джо Байден виступив із промовою "Про стан держави" перед Конгресом США. Він також звинуватив Трампа у підтримці Путіна.
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