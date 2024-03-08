Байден під час виступу в Конгресі США звинуватив Трампа у підтримці Путіна

Про це Еспресо.TV повідомляє з посиланням на трансляцію виступу Джо Байдена, який транслював "Голос Америки".

Байден розпочав свою промову зі згадки про допомогу Україні.

"Сьогодні перед нами стоїть безпрецедентний момент. Я хочу звернутись до Конгресу зі словами, щоб пробудити їх. І сказати людям, що зараз не звичайні часи. З тих часів, коли був Лінкольн і громадянська війна, не було таких ударів по демократії і свободі по всьому світі. Путінська Росія напала на Україну... Якщо хтось вважає, що Путін зупиниться в Україні, він помиляється", - заявив Джо Байден.

Після цих слів Конгрес США почав аплодувати Байдену.

Фото: Getty Images

"Але Україна може зупинити Путіна, якщо ми будемо разом з Україною і надамо їй зброю, таку як треба. І це все, що просить Україна. Вони не просять наших солдат, і жодного американського солдата немає в Україні. Я рішуче намірений, щоб так і було. Але зараз допомога Україні блокується тими, хто хоче відійти від світового лідерства", - заявив американський президент у Конгресі.

Байден також звинуватив Дональда Трампа у підтримці Володимира Путіна.

"Мій попередник, колишній республіканський президент каже Путіну: роби все, що ти в чорта хочеш. Це сказав колишній президент, він підтримував російського лідера. Я думаю, що це жахливо і неприйнятно", - заявив Байден, після чого у залі знову розпочались гучні аплодисменти.

Фото: Getty Images

"Моє послання президенту Путіну, якого я знаю вже давно, просте: ми не підемо! Ми не здамося! Я не здамся", - запевнив Джо Байден у підтримці України.

Допомога Україні

13 лютого сенат США остаточно затвердив закон, що містить пакет допомоги Україні. У відповідь спікер палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що наразі республіканці не мають у планах голосувати за законопроєкт щодо допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню, адже США мають подбати про свої проблеми, перш ніж розв’язувати їх у всьому світі.

16 лютого палата представників США пішла на канікули до кінця лютого, вони не проголосували за ухвалений сенатом законопроєкт із пакетом допомоги Україні.

19 лютого президент США Джо Байден заявив, що готовий зустрітися зі спікером палати представників Майком Джонсоном, аби обговорити законопроєкт щодо допомоги Україні. Зустріч відбулася 27 лютого.

28 лютого спікери 23 парламентів закликали палату представників США розглянути допомогу Україні. Спікер палати представників конгресу США Майк Джонсон відповідаючи на питання про ухвалення допомоги Україні, зазначив, що перейде до нього, як тільки буде ухвалено фінансування витрат уряду.

29 лютого палата представників США підтримала законопроєкт про тимчасове фінансування держустанов.

Конгресмени знайшли спосіб, як проголосувати за допомогу Україні та обійти блокування спікера палати представників США Майка Джонсона.