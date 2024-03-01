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Допомога Україні: У США конгресмени знайшли можливість обійти блокування спікера Джонсона

1 березня, 2024 п'ятниця
00:58
Світ на фото: Майк Джонсон

Конгресмени знайшли спосіб, як проголосувати за допомогу Україні та обійти блокування спікера палати представників США Майка Джонсона

Про це повідомляє "Голос Америки".

Вже зараз у палаті представників шукають шлях, як винести допомогу Україні на голосування в обхід спікера Майка Джонсона. За допомогою спеціальної петиції. Для цього потрібно 218 голосів. 

У відповідь на питання Катерини Лісунової на пресконференції, конгресмени-демократи, зокрема Піт Агілар, підтвердили, що такий варіант розглядається.

"Хоча, наполягають, найкращим і найшвидшим варіантом було б, якби на голосування законопроєкт виніс, усе ж, спікер", - пише "Голос Америки".

Допомога Україні

13 лютого сенат США остаточно затвердив закон, що містить пакет допомоги Україні. У відповідь спікер палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що наразі республіканці не мають у планах голосувати за законопроєкт щодо допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню, адже США мають подбати про свої проблеми, перш ніж розв’язувати їх у всьому світі.

16 лютого палата представників США пішла на канікули до кінця лютого, вони не проголосували за ухвалений сенатом законопроєкт із пакетом допомоги Україні.

19 лютого президент США Джо Байден заявив, що готовий зустрітися зі спікером палати представників Майком Джонсоном, аби обговорити законопроєкт щодо допомоги Україні. Зустріч відбулася 27 лютого.

28 лютого спікери 23 парламентів закликали палату представників США розглянути допомогу Україні. Спікер палати представників конгресу США Майк Джонсон відповідаючи на питання про ухвалення допомоги Україні, зазначив, що перейде до нього, як тільки буде ухвалено фінансування витрат уряду.

29 лютого палата представників США підтримала законопроєкт про тимчасове фінансування держустанов.

Теги:
Україна
Війна з Росією
США
допомога Україні
допомога США Україні
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