Трамп заявив, що Зеленський може припинити війну "практично негайно, якщо захоче"

Про це він написав у соцмережі TruthSocial.

За словами Трампа, Зеленський "може практично негайно припинити війну з Росією, якщо захоче, або продовжити боротьбу".

"Жодного повернення Обами, який віддав Крим (12 років тому, без єдиного пострілу!), і жодного вступу України до НАТО. Деякі речі ніколи не змінюються", – додав він.