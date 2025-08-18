Трамп заявив, що Зеленський може припинити війну "практично негайно, якщо захоче"
Президент США Дональд Трамп заявив, що український лідер Володимир Зеленський може припинити війну практично негайно, наголосивши на неможливості членства Києва в НАТО
Про це він написав у соцмережі TruthSocial.
За словами Трампа, Зеленський "може практично негайно припинити війну з Росією, якщо захоче, або продовжити боротьбу".
"Жодного повернення Обами, який віддав Крим (12 років тому, без єдиного пострілу!), і жодного вступу України до НАТО. Деякі речі ніколи не змінюються", – додав він.
- За останніми даними від Fox News, Трамп погоджується з пропозицією російського диктатора Володимира Путіна щодо повного контролю Москви над Донбасом.
- Президент України Володимир Зеленський прибув у Вашингтон. Він зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом і європейськими лідерами, щоб обговорити кроки для завершення війни.
