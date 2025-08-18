Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Зеленський прибув у Вашингтон

Зеленський прибув у Вашингтон

Марія Науменко
18 серпня, 2025 понедiлок
07:28
Світ Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський прибув у Вашингтон. Він зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом і європейськими лідерами, щоб обговорити кроки для завершення війни

Зміст

Про це він написав на своєму Telegram-каналі.

"Уже прибув у Вашингтон. Завтра зустріч із Президентом Трампом. Завтра ж говоритимемо з європейськими лідерами", - зазначив Зеленський.

Він висловив вдячність американському президенту за запрошення та наголосив на спільній меті – "швидко та надійно закінчити цю війну".

"І мир має бути тривалим. Не так, як це було роки тому, коли Україну змусили віддати Крим і частину нашого Сходу – частину Донбасу, а Путін використав це просто як плацдарм для нового нападу. Чи коли Україні дали начебто "безпекові гарантії" у 1994 році, але це не спрацювало", - наголосив президент.

На його переконання, не варто було віддавати Крим тоді "так само, як після 2022 року українці не віддали Київ, Одесу, Харків". Він також відзначив успіхи українських військових на Донеччині та Сумщині.

"Впевнений, захистимо Україну, дієво гарантуємо безпеку, і наш народ завжди буде вдячний Президенту Трампу, усім в Америці, кожному партнеру, за підтримку та неоціненну допомогу. Росія повинна закінчити цю війну, яку сама ж і почала. І я сподіваюсь, що наша спільна сила з Америкою, із нашими європейськими друзями примусить Росію до справжнього миру", - підсумував Зеленський.

Через різницю у часі на момент його звернення в Україні було 05:41 ранку 18 серпня, а у США – 22:41 17 серпня.

За інформацією Roll Call, зустріч Зеленського з Трампом розпочнеться сьогодні о 20:15 за київським часом і триватиме годину. О 22:00 стартує багатостороння зустріч президента США з європейськими лідерами.

  • Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп воліє в понеділок, 18 серпня 2025 року, спершу зустрітися тет-а-тет з главою української держави Володимиром Зеленським, а вже потім перейти до розширеного формату зустрічі за участю керівництва ЄС та провідних європейських держав.
