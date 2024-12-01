Трудові договори, лікарняні та пенсії: секс-працівники Бельгії першими у світі отримали право на соцгарантії

Про це пишеThe Guardian.

Повідомляється, що ще у травні законодавці проголосували за те, щоб надати секс-працівникам такі ж трудові гарантії, як і будь-яким іншим працівникам. Це стало спробою покласти край зловживанням та експлуатації.

Відтепер секс-працівники матимуть право відмовляти клієнтам та припиняти певні дії в будь-який момент, і за це їх не зможуть звільнити.

Окрім цього, працівники цієї сфери матимуть доступ до медстрахування, оплачуваної відпустки, допомоги по вагітності, пологах та безробіттю, а також до та пенсій.

Своєю чергою роботодавці повинні мати "бездоганну репутацію" та зареєстровану адресу бізнесу в Бельгії. Вони також зобов’язані забезпечити на своїх об’єктах наявність тривожних кнопок, чистої постільної білизни, душових кабін і презервативів.

Захист не поширюються на роботу вдома або такі види діяльності, як стриптиз і порнографія.

Зазначається, що бельгійська спілка секс-працівників вже назвала закон "великим кроком вперед, який поклав край юридичній дискримінації секс-працівників".

Втім, як повідомляється, деякі феміністські організації піддали закон критиці. Після публікації законопроєкту у 2023 році Рада франкомовних жінок Бельгії заявила, що він буде "катастрофічним" для молодих дівчат і жертв торгівлі людьми.

"Припустити, що проституція існує і що ми повинні захищати працівників, означає прийняти це сексистське насильство, а не боротися з ним", - заявляли в організації.