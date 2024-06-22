У Бельгії декриміналізували працю в секс-індустрії: тепер "дівчата за викликом" підписуватимуть трудовий договір
У Бельгії ухвалили закон щодо декриміналізації праці у секс-індустрії, згідно з яким робітники зможуть підписувати трудові контракти із затвердженими роботодавцями, матимуть пільги, лікарняні та відпустки
Про це повідомляє Euronews.
Як зазначили у виданні, завдяки закону, прийнятому в травні 2024 року, повії в Бельгії незабаром отримають доступ до тих же соціальних прав, що й інші працівники.
Уряд заявив, що шляхом декриміналізації певних форм сутенерства він має намір запровадити чіткі правила для сектору, створити статуси, адаптовані до специфічних та унікальних аспектів секс-праці, а також забезпечити доступ до допомоги по безробіттю, медичного страхування та декретної відпустки.
Аби мати змогу легально наймати працівників, роботодавці повинні пройти перевірку на відсутність судимостей, отримати дозвіл на діяльність і мати головний офіс у Бельгії. Вони також повинні поважати право своїх працівників відмовити клієнту і зупинити сексуальний акт у будь-який час.
Ця реформа не отримала одностайного схвалення, особливо серед певних феміністичних асоціацій, які засуджують комерціалізацію жіночого тіла і текст, який не підходить для ситуацій повій-мігранток і жертв торгівлі людьми.
Втім багато професіоналів у секторі вважають цю реформу найбільш реалістичним підходом.
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22 червня повідомлялось, що поліція Іспанії за підтримки Європолу затримала п'ятьох чоловіків, які займалися торгівлею жінками для подальшої сексуальної експлуатації. Більшість жертв - українки-біженки.
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