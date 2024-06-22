В Італії заарештували п'ятьох чоловіків, які продавали біженок з України у сексуальне рабство

Про це йдеться на сайті Європолу.

Зазначається, що серед затриманих громадянин Іспанії, двоє росіян і двоє українців. Правоохоронці провели п’ять обшуків за місцем їхнього проживання та вилучили два автомобілі, готівку, електронне обладнання, трудові контракти на роботу у сфері послуг та інші документи, пов'язані з клубом, де експлуатувалися біженці.

Також вдалося ідентифікували 14 жертв злочину.

Як повідомляється, що злочинна група, яка діяла з 2020 року, вербувала своїх жертв переважно через соціальні мережі, представляючись менеджерами з працевлаштування. Працювати пропонували у сфері ресторанно-готельного бізнесу.



Потім зловмисники, яких підозрюють у торгівлі людьми, експлуатували жінок, переважно громадянок України, але також і Білорусі, в одному із закладів з надання секс-послуг в іспанському місті Альмерія.

Слідство встановило, що зловмисники обирали жертв за національною ознакою і привозили до Іспанії за туристичними візами, обіцяючи їм легальне працевлаштування в індустрії розваг і туризму. Опинившись в Іспанії, вони отримали інструктаж подати заяву про надання тимчасового захисту у зв'язку з війною Росії проти України.

Згодом жертвам надавали дозвіл на проживання в Іспанії. Молодим жінкам обіцяли пільги на отримання дозволу на роботу, що передбачені офіційним статусом тимчасового захисту.

Однак, як зазначає Європол, підозрювані обманули жертв і ті не отримали жодного трудового договору, а потім їх експлуатували, змушуючи займатися проституцією.

"Злочинне угруповання отримувало величезні незаконні прибутки від експлуатації великої кількості жінок. Жертв розміщували у трьох будинках, наданих однією особою, яка керувала нічним клубом", - додають правоохоронці.