В Італії заарештували п'ятьох чоловіків, які продавали біженок з України у сексуальне рабство
Поліція Іспанії за підтримки Європолу затримала п'ятьох чоловіків, які займалися торгівлею жінками для подальшої сексуальної експлуатації. Більшість жертв - українки-біженки
Про це йдеться на сайті Європолу.
Зазначається, що серед затриманих громадянин Іспанії, двоє росіян і двоє українців. Правоохоронці провели п’ять обшуків за місцем їхнього проживання та вилучили два автомобілі, готівку, електронне обладнання, трудові контракти на роботу у сфері послуг та інші документи, пов'язані з клубом, де експлуатувалися біженці.
Також вдалося ідентифікували 14 жертв злочину.
Як повідомляється, що злочинна група, яка діяла з 2020 року, вербувала своїх жертв переважно через соціальні мережі, представляючись менеджерами з працевлаштування. Працювати пропонували у сфері ресторанно-готельного бізнесу.
Потім зловмисники, яких підозрюють у торгівлі людьми, експлуатували жінок, переважно громадянок України, але також і Білорусі, в одному із закладів з надання секс-послуг в іспанському місті Альмерія.
Слідство встановило, що зловмисники обирали жертв за національною ознакою і привозили до Іспанії за туристичними візами, обіцяючи їм легальне працевлаштування в індустрії розваг і туризму. Опинившись в Іспанії, вони отримали інструктаж подати заяву про надання тимчасового захисту у зв'язку з війною Росії проти України.
Згодом жертвам надавали дозвіл на проживання в Іспанії. Молодим жінкам обіцяли пільги на отримання дозволу на роботу, що передбачені офіційним статусом тимчасового захисту.
Однак, як зазначає Європол, підозрювані обманули жертв і ті не отримали жодного трудового договору, а потім їх експлуатували, змушуючи займатися проституцією.
"Злочинне угруповання отримувало величезні незаконні прибутки від експлуатації великої кількості жінок. Жертв розміщували у трьох будинках, наданих однією особою, яка керувала нічним клубом", - додають правоохоронці.
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