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ЦАХАЛ наказав цивільним евакуюватися з другого за розміром міста Гази Хан-Юніса

2 липня, 2024 вiвторок
11:02
Світ Ізраїль, ЦАХАЛ

У понеділок, 1 липня, армія оборони Ізраїлю наказала цивільним евакуюватись із другого за величиною міста сектора Гази Хан-Юніс на тлі підготовки до нового наземного наступу

Зміст

Про це інформує Bloomberg.

Як зазначили у виданні, наказ свідчить про те, що Хан-Юніс стане наступною ціллю Ізраїлю, який прагне знищити бойовиків ХАМАС у секторі Гази.

Значна частина Хан-Юніса вже була зруйнована під час наступу на початку цього року, але велика кількість палестинців повернулася назад, рятуючись від ізраїльського наступу на Рафах.

За словами палестинців, наказ про евакуацію вони отримали на свої мобільні телефони. 

Ізраїль закликав цивільних переміститися до Мувасі, прибережної зони, визначеної ізраїльською армією як безпечна зона.

У відповідь на новий наказ про евакуацію генсек ООН Антоніу Гутерреш заявив, що це "ще раз доводить, що в Газі немає безпечного місця" для палестинського цивільного населення. 

"Це ще одна зупинка в цьому смертоносному круговому русі, який населення Гази змушене проходити на регулярній основі", - наголосив він.

  • У неділю, 30 червня, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу на засіданні кабінету міністрів заявив, що війна в Газі триватиме доти, доки не буде ліквідовано ХАМАС і "не будуть досягнуті всі інші цілі війни".

Теги:
Ізраїль
Палестина
Близький Схід
Війна в Ізраїлі
Сектор Гази
Хамас
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