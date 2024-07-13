ЦАХАЛ, націлившись на командира ХАМАС, вдарив по так званій безпечній зоні у Газі: загинуло понад 70 людей
У суботу, 13 липня, ЦАХАЛ, націлившись на військового лідера ХАМАС Мохаммеда Дейфа, завдав авіаудару по гуманітарній зоні в Газі, в результаті якого загинула щонайменше 71 людина
Про це інформує Reuters.
За даними Міністерства охорони здоров'я Гази, в результаті удару загинув щонайменше 71 палестинець, а ще 289 отримали поранення.
ХАМАС різко засудив атаку, заявивши, що ізраїльські заяви про те, що об'єктом нападу були лідери угруповання, є неправдою і спрямовані на виправдання злочину.
Представники угруповання стверджують, що удар по Аль-Мавасі - гуманітарній зоні, до якої ізраїльська армія неодноразово закликала палестинців після видачі наказів про евакуацію з інших районів, - призвів до загибелі мирних жителів.
Ізраїльська армія опублікувала аерофотознімок місця удару, стверджуючи, що "терористи ховалися серед цивільних".
"Місцем удару була відкрита територія, оточена деревами, кількома будівлями та сараями", - йдеться в повідомленні ЦАХАЛу.
За словами високопоставленого представника армії оборони Ізраїлю, удар був завданий не по наметовому містечку, а по оперативній базі ХАМАС, де перебувало ще кілька бойовиків, які охороняли Дейфа.
"Ми все ще перевіряємо та уточнюємо результати удару", - зазначив він.
- ХАМАС дав попередню згоду на пропозицію США щодо поетапного перемир'я в Газі, відмовившись від своєї ключової вимоги, щоб Ізраїль взяв на себе зобов'язання щодо повного припинення війни.
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