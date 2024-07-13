Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ ЦАХАЛ, націлившись на командира ХАМАС, вдарив по так званій безпечній зоні у Газі: загинуло понад 70 людей

ЦАХАЛ, націлившись на командира ХАМАС, вдарив по так званій безпечній зоні у Газі: загинуло понад 70 людей

13 липня, 2024 субота
17:08
Світ Ізраїль, ЦАХАЛ

У суботу, 13 липня, ЦАХАЛ, націлившись на військового лідера ХАМАС Мохаммеда Дейфа, завдав авіаудару по гуманітарній зоні в Газі, в результаті якого загинула щонайменше 71 людина

Зміст

Про це інформує Reuters.

 За даними Міністерства охорони здоров'я Гази, в результаті удару загинув щонайменше 71 палестинець, а ще 289 отримали поранення.

ХАМАС різко засудив атаку, заявивши, що ізраїльські заяви про те, що об'єктом нападу були лідери угруповання, є неправдою і спрямовані на виправдання злочину.

Представники угруповання стверджують, що удар по Аль-Мавасі - гуманітарній зоні, до якої ізраїльська армія неодноразово закликала палестинців після видачі наказів про евакуацію з інших районів, - призвів до загибелі мирних жителів.

Ізраїльська армія опублікувала аерофотознімок місця удару, стверджуючи, що "терористи ховалися серед цивільних".

"Місцем удару була відкрита територія, оточена деревами, кількома будівлями та сараями", - йдеться в повідомленні ЦАХАЛу.

За словами високопоставленого представника армії оборони Ізраїлю, удар був завданий не по наметовому містечку, а по оперативній базі ХАМАС, де перебувало ще кілька бойовиків, які охороняли Дейфа.

"Ми все ще перевіряємо та уточнюємо результати удару", - зазначив він.

  • ХАМАС дав попередню згоду на пропозицію США щодо поетапного перемир'я в Газі, відмовившись від своєї ключової вимоги, щоб Ізраїль взяв на себе зобов'язання щодо повного припинення війни.
Теги:
Ізраїль
Палестина
Близький Схід
Військові новини
Війна в Ізраїлі
Сектор Гази
Хамас
Читайте також:
Володимир Зеленський та Джо Байден
12 липня, 2024 п'ятниця
Байден під час виступу помилково назвав Зеленського "президентом Путіним"
Дмитро Пєсков
12 липня, 2024 п'ятниця
"По Охматдиту прилетіла натовська ракета, яка збилась з курсу": російські фейки і маніпуляції за 11 липня
Чехія
9 липня, 2024 вiвторок
На Радбезі ООН щодо удару по Охматдиту РФ не дала Чехії виступити, Прага висловилася в інший спосіб
Київ
+35°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.72
    Купівля 40.72
    Продаж 41.24
  • EUR
    Купівля 44.2
    Продаж 44.95
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
13 липня
18:03
Ексклюзив
Це нові тактичні прийоми: авіаційний експерт Романенко про ракетну атаку РФ 8 липня
18:02
OPINION
Богдан Данилишин
Чим пояснити червневий стрибок інфляції
17:51
Оновлено
новини Львівщини
Окупанти двічі атакували селище Буди на околиці Харкова: 2 людини загинули, 22 поранені
17:49
Оновлено
обстріл
Російська армія вдарила по Херсонщині: є загиблий, поранено двох жінок
17:38
Польща
Очільник польського МЗС Сікорський оголосив про наміри Польщі витрачати 5% ВВП на оборону
17:37
Оновлено
Нікопольщина
РФ обстріляла Нікопольщину артилерією і БПЛА: є поранені, пожежники потрапили під атаку дронами
17:11
Поліцейські знайшли і вивезли з Вовчанська трьох дітей, яких ховали від евакуації батьки
17:04
Кирило Буданов
Буданов розповів про спроби фізичного знищення Путіна. Охорону диктатора посилено
16:47
Олімпіада-2024, Париж
Міністерка спорту Франції пірнула у Сену на тлі занепокоєння щодо якості води перед Олімпійськими іграми
16:27
Прем'єр Ірландії Саймон Гарріс
Зеленський зустрівся з премʼєром Ірландії Гаррісом: про що говорили
16:18
Ексклюзив
НАТО, державний прапор України
Дипломат Безсмертний назвав головних лобістів України в НАТО
16:08
Ексклюзив
спека
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, скільки триватиме спека
16:03
OPINION
Роман Вибрановський
Хто сказав, що ми не платили за електрику?
15:57
Імран Хан
Пакистанський суд скасував останній з тюремних вироків експрем'єра Хана
15:52
Наріман Джелялов
Наріман Джелял: кримчанам слід готуватися до військової операції зі звільнення півострова від Росії
15:51
Чехія
Вивозив автомобілі до РФ: у Чехії вперше засудили чоловіка за порушення антиросійських санкцій 
15:48
На Вінниччині 19-річний водій катав друзів на старій "Ладі" та врізався у дерево: серед постраждалих 4 неповнолітніх
15:20
ТЦК
У чергах до ТЦК Києва скаржаться на збій електронного запису, - ЗМІ
15:11
США китай санкції
США ввели візові обмеження для деяких китайських посадовців через ймовірні порушення прав людини
14:58
Ексклюзив
ЗСУ
Беріть співвідношення один до трьох: військовий експерт Козій про безповоротні втрати з боку України
14:57
Окупанти обстріляли Куп’янський район Харківщини: є поранена
14:53
В'ячеслав Гладков
Влада Білгородщини звинуватила Україну в атаці по Шебекіно: нібито 8 постраждалих
14:42
Київщина та штат Юта підписали меморандум про співпрацю
14:16
Оновлено
вибух
Росіяни вбили двох цивільних жінок та поранили ще двох людей у Херсонському районі
14:14
Оновлено
Армія РФ 12 липня вбила 6 жителів Донеччини, 22 - поранені: у Мирнограді російська бомба "УМПБ Д-30СН" влучила в зупинку з людьми
14:07
Ексклюзив
путін
Розрахунок Путіна – дотягнути до листопада, - Фейгін
14:02
Іграшковий олень, торти і відро полуниці: в Укрзалізниці розповіли, які найекзотичніші речі забували у потягах пасажири цього півріччя
14:00
OPINION
Валерій Пекар
Якщо Путін хоче ненависті — зберігаймо холодну лють
13:40
Ексклюзив
орбан путін
"Скажених псів пристрілюють, іншого рецепта немає": дипломат Безсмертний прокоментував ймовірні переговори з Росією
13:30
OPINION
Віталій Портников
Росіяни погрожують знищити Київську ГЕС
13:27
Азов
"Азов" допоможе "оживити" шкільний предмет "Захист України"
13:12
Нестерпні умови за €2 тис.: українські діти потрапили у літній табір в Іспанії, де не було доступу до їжі та води
13:11
сили ППО
У Дніпрі зранку пролунав вибух: над областю збили російський дрон
13:09
Дональд Трамп
Meta заявила, що скасує обмеження з акаунтів Трампа в Instagram і Facebook
12:49
Зеленський у США зустрівся з голлівудським актором Метью Макконахі
Зеленський у США зустрівся з голлівудським актором Метью Макконахі і запропонував підтримати UNITED24
12:44
Партизани виявили місце дислокації ГРУ в окупованому Севастополі
12:43
OPINION
Микола Княжицький
Лідер народу. Мустафа Джемілєв. Для нього вчора був непростий день
12:26
ХАМАС напав на Ізраїль
Аргентина визнала ХАМАС терористичною організацією
12:16
Ірина Мудра
Україна відновила роботу по ратифікації Римського статуту: в ОП ставлять за мету зробити це до кінця цього року
12:13
РФ атакувала підстанцію ДТЕК на Донеччині: поранено енергетика
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV