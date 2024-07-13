ЦАХАЛ, націлившись на командира ХАМАС, вдарив по так званій безпечній зоні у Газі: загинуло понад 70 людей

Про це інформує Reuters.

За даними Міністерства охорони здоров'я Гази, в результаті удару загинув щонайменше 71 палестинець, а ще 289 отримали поранення.

ХАМАС різко засудив атаку, заявивши, що ізраїльські заяви про те, що об'єктом нападу були лідери угруповання, є неправдою і спрямовані на виправдання злочину.

Представники угруповання стверджують, що удар по Аль-Мавасі - гуманітарній зоні, до якої ізраїльська армія неодноразово закликала палестинців після видачі наказів про евакуацію з інших районів, - призвів до загибелі мирних жителів.

Ізраїльська армія опублікувала аерофотознімок місця удару, стверджуючи, що "терористи ховалися серед цивільних".

"Місцем удару була відкрита територія, оточена деревами, кількома будівлями та сараями", - йдеться в повідомленні ЦАХАЛу.

За словами високопоставленого представника армії оборони Ізраїлю, удар був завданий не по наметовому містечку, а по оперативній базі ХАМАС, де перебувало ще кілька бойовиків, які охороняли Дейфа.

"Ми все ще перевіряємо та уточнюємо результати удару", - зазначив він.