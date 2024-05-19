ЦАХАЛ обстріляв усю територію Гази під час зустрічі Нетаньягу та Саллівана, - Reuters
У неділю, 19 травня, ізраїльські літаки та танки завдали ударів по всій території Гази. Це сталося під час зустрічі прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу та радника Білого дому з національної безпеки Джейка Саллівана
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що обстріл відбувся, коли Джейк Салліван зустрічався з Беньяміном Нетаньягу на тлі закликів США до проведення більш цілеспрямованої військової кампанії.
Очікується, що Салліван буде наполягати на тому, щоб Ізраїль знищував бойовиків ХАМАС цілеспрямовано, а не повномасштабним нападом на місто Рафах на півдні Гази.
Ізраїльські війська також просунулися глибше у місті Джабалія на півночі Гази, повертаючись до району, який вони очистили раніше. Ізраїльські військові заявили, що їх операції в Джабалії є точними та мають на меті перешкодити ХАМАСу відновити там свою владу.
- Напередодні американські військові підтвердили, що перша партія гуманітарної допомоги прибула до Гази через новозбудований плавучий пірс.
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