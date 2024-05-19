ЦАХАЛ обстріляв усю територію Гази під час зустрічі Нетаньягу та Саллівана, - Reuters

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що обстріл відбувся, коли Джейк Салліван зустрічався з Беньяміном Нетаньягу на тлі закликів США до проведення більш цілеспрямованої військової кампанії.

Очікується, що Салліван буде наполягати на тому, щоб Ізраїль знищував бойовиків ХАМАС цілеспрямовано, а не повномасштабним нападом на місто Рафах на півдні Гази.

Ізраїльські війська також просунулися глибше у місті Джабалія на півночі Гази, повертаючись до району, який вони очистили раніше. Ізраїльські військові заявили, що їх операції в Джабалії є точними та мають на меті перешкодити ХАМАСу відновити там свою владу.