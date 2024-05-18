У США підтвердили прибуття першої допомоги до Гази через новозбудований пірс

Про це повідомляє BBC.

Центральне командування США повідомило, що вантажівки з гуманітарною допомогою почали рух на берег приблизно о 09:00 за місцевим часом у п'ятницю.

Очікується, що спочатку пірс забезпечить доступ до 90 вантажівок із допомогою, а коли його повністю введуть в експлуатацію, їх кількість зросте до 150.

Зазначається, що Велика Британія надала 8400 тимчасових наметів, які вже доставили до Гази. За словами прем'єр-міністра Ріші Сунака, ще близько 500 тонн британської допомоги, включно з наметами, гігієнічними наборами й автонавантажувачами, прибудуть протягом найближчих тижнів.

Водночас Сунак зауважив, що морський маршрут - це "не єдина відповідь" на гуманітарну кризу в палестинському анклаві.

"Нам необхідно відкрити більше наземних маршрутів, зокрема через КПВВ "Рафах", щоб забезпечити безпечне доставлення набагато більшого обсягу допомоги цивільному населенню, яке відчайдушно її потребує", - наголосив міністр.

Крім того, координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що американська допомога наразі прибуває на Кіпр. Він зауважив, що перш ніж вона потрапить до Гази, її перевірить ізраїльська влада.

Він додав, що важливо, щоб контрольно-пропускний пункт "Рафах", захоплений Ізраїлем, "відкрився негайно". Водночас Ізраїль і Єгипет звинувачують один одного в його закритті.