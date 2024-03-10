США направили корабель до Гази, щоб побудувати тимчасовий пірс

Про це повідомило Центральне командування США (CENTCOM) у соцмережі Х.

Зазначається, що корабель "Генерал Френк С. Бессон" (LSV-1) відправився з обʼєднаної бази "Ленглі-Юстіс" у штаті Вірджинія і вже на шляху до Східного Середземноморʼя. Він перевозить необхідне обладнання для встановлення тимчасового пірса.

Відправлення корабля відбулася за 36 годин після того, як президент США Джо Байден оголосив, що його країна надаватиме гуманітарну допомогу Газі морем.

Оскільки Газа не має портової інфраструктури, США спочатку планують використовувати Кіпр як платформу для перевірки вантажів за участі представників Ізраїлю.