США та ЄС відкриють морський коридор для Гази на тлі невдалих мирних перемовин між Ізраїлем та ХАМАС

Про це повідомляє Bloomberg.

У п'ятницю, 8 березня, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відвідала Кіпр, щоб оголосити про цю ініціативу.

Згідно з планом, кораблі перевозитимуть продовольство і медикаменти через Середземне море з кіпрського міста Ларнака до Гази, де США планують створити тимчасовий порт для прийому вантажів.

Усі заходи, включно з перевіркою безпеки, координуватимуться з Ізраїлем. ЄС і США також співпрацюватимуть з Великою Британією та Об'єднаними Арабськими Еміратами.

"Ми тут, тому що палестинці, і особливо в Газі, потребують нашої допомоги, - заявила фон дер Ляєн. - Ми стоїмо перед обличчям гуманітарної катастрофи".

У виданні зазначили, що ЄС дедалі більше висловлює невдоволення блокуванням надання допомоги анклаву, однак всередині блоку зберігаються розбіжності щодо підходу до Ізраїлю та його військової кампанії.

Лідери ЄС обговорять близькосхідну кризу на саміті в Брюсселі наприкінці цього місяця, але неясно, чи зможуть вони домовитися про спільну заяву із закликом до гуманітарної паузи або припинення вогню.

Днем раніше президент США Джо Байден заявив, що наказав військовим створити тимчасовий порт на узбережжі Гази. Однак, за словами американських чиновників, на будівництво цього об'єкту можуть піти тижні.