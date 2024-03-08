США та ЄС відкриють морський коридор для Гази на тлі невдалих мирних перемовин між Ізраїлем та ХАМАС
Євросоюз та США мають намір відкрити морський коридор допомоги до Гази на цих вихідних, оскільки перемовини щодо тимчасового перемир'я між Ізраїлем та ХАМАС зазнали невдачі
Про це повідомляє Bloomberg.
У п'ятницю, 8 березня, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відвідала Кіпр, щоб оголосити про цю ініціативу.
Згідно з планом, кораблі перевозитимуть продовольство і медикаменти через Середземне море з кіпрського міста Ларнака до Гази, де США планують створити тимчасовий порт для прийому вантажів.
Усі заходи, включно з перевіркою безпеки, координуватимуться з Ізраїлем. ЄС і США також співпрацюватимуть з Великою Британією та Об'єднаними Арабськими Еміратами.
"Ми тут, тому що палестинці, і особливо в Газі, потребують нашої допомоги, - заявила фон дер Ляєн. - Ми стоїмо перед обличчям гуманітарної катастрофи".
У виданні зазначили, що ЄС дедалі більше висловлює невдоволення блокуванням надання допомоги анклаву, однак всередині блоку зберігаються розбіжності щодо підходу до Ізраїлю та його військової кампанії.
Лідери ЄС обговорять близькосхідну кризу на саміті в Брюсселі наприкінці цього місяця, але неясно, чи зможуть вони домовитися про спільну заяву із закликом до гуманітарної паузи або припинення вогню.
Днем раніше президент США Джо Байден заявив, що наказав військовим створити тимчасовий порт на узбережжі Гази. Однак, за словами американських чиновників, на будівництво цього об'єкту можуть піти тижні.
-
У неділю, 3 березня, до Каїра прибула делегація ХАМАСу для проведення перемовин щодо угоди про тимчасове перемир'я в Газі, однак Ізраїль відмовляється її розглядати доки не буде надано список заручників.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.03 Купівля 38.03Продаж 38.54
- EUR Купівля 41.42Продаж 42.18
- Актуальне
- Важливе