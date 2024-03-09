Перше судно з гуманітарною допомогою для Гази вирушить з Кіпру

Про це повідомляє The Guardian.

"Команди World Central Kitchen знаходяться на Кіпрі та завантажують палети з гуманітарною допомогою на судно, яке прямує на північ Гази, - йдеться в заяві благодійної організації. - Ми тижнями готувалися разом з нашим надійним партнером, неурядовою організацією Open Arms, до відкриття морського коридору допомоги, який дозволить нам розширити масштаби наших зусиль в регіоні".

За словами представників благодійної організації, вони планують взяти на буксир баржу з провізією для жителів Гази.

"Зусилля зі створення гуманітарного морського коридору в Газі просуваються вперед, і наш буксир готовий відчалити в будь-яку хвилину, навантажений тоннами їжі, води та життєво необхідних речей для палестинського цивільного населення", - зазначили в Open Arms.

Однак, як зазначили у виданні, в Газі немає жодного функціонального порту, і офіційні особи не повідомили, куди підуть перші вантажі, чи підлягатимуть вони перевірці з боку Ізраїлю, або хто буде розподіляти допомогу.