Перше судно з гуманітарною допомогою для Гази вирушить з Кіпру
Американська благодійна організація заявила, що на Кіпрі завантажує гуманітарну допомогу для Гази на судно, яке має пройти новим морським коридором
Про це повідомляє The Guardian.
"Команди World Central Kitchen знаходяться на Кіпрі та завантажують палети з гуманітарною допомогою на судно, яке прямує на північ Гази, - йдеться в заяві благодійної організації. - Ми тижнями готувалися разом з нашим надійним партнером, неурядовою організацією Open Arms, до відкриття морського коридору допомоги, який дозволить нам розширити масштаби наших зусиль в регіоні".
За словами представників благодійної організації, вони планують взяти на буксир баржу з провізією для жителів Гази.
"Зусилля зі створення гуманітарного морського коридору в Газі просуваються вперед, і наш буксир готовий відчалити в будь-яку хвилину, навантажений тоннами їжі, води та життєво необхідних речей для палестинського цивільного населення", - зазначили в Open Arms.
Однак, як зазначили у виданні, в Газі немає жодного функціонального порту, і офіційні особи не повідомили, куди підуть перші вантажі, чи підлягатимуть вони перевірці з боку Ізраїлю, або хто буде розподіляти допомогу.
- 8 березня повідомлялось, що Євросоюз та США мають намір відкрити морський коридор допомоги до Гази на цих вихідних, оскільки перемовини щодо тимчасового перемир'я між Ізраїлем та ХАМАС зазнали невдачі.
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