ЦАХАЛ підтвердив початок нової операції в районі Тель-аль-Хава в Газі

Про це повідомляє The Times of Israel.

Крім того, згідно із заявою військових, вони також проводять операцію в штаб-квартирі БАПОР, де раніше ЦАХАЛ виявив значну тунельну інфраструктуру ХАМАСу, а також знищив і взяв у полон численних бойовиків.

За інформацією ЦАХАЛу, військові отримали дані про нові об'єкти та інфраструктуру ХАМАСу та "Ісламського джихаду" в місті Газа, включаючи схрони зі зброєю, а також кімнати для утримання і допитів.

Ще на початку операції ЦАХАЛ заявив, що попередив цивільне населення, додавши, що відкриє гуманітарний коридор для палестинців, щоб вони могли покинути цей район.

"ЦАХАЛ продовжить діяти відповідно до міжнародного права і проти терористичних організацій ХАМАС і Ісламського джихаду, які систематично діють і здійснюють терористичну діяльність зсередини цивільної інфраструктури, включаючи об'єкти БАПОР, які використовуються ними для планування і здійснення терористичної діяльності проти Держави Ізраїль", - йдеться в повідомленні військового відомства.