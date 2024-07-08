ЦАХАЛ підтвердив початок нової операції в районі Тель-аль-Хава в Газі
Армія оборони Ізраїлю підтвердила, що в ніч на понеділок, 8 липня, розпочала нову операцію в районі Тель-аль-Хава в секторі Газа, після того, як розвідка виявила та інфраструктуру ХАМАС і Палестинського ісламського джихаду
Про це повідомляє The Times of Israel.
Крім того, згідно із заявою військових, вони також проводять операцію в штаб-квартирі БАПОР, де раніше ЦАХАЛ виявив значну тунельну інфраструктуру ХАМАСу, а також знищив і взяв у полон численних бойовиків.
За інформацією ЦАХАЛу, військові отримали дані про нові об'єкти та інфраструктуру ХАМАСу та "Ісламського джихаду" в місті Газа, включаючи схрони зі зброєю, а також кімнати для утримання і допитів.
Ще на початку операції ЦАХАЛ заявив, що попередив цивільне населення, додавши, що відкриє гуманітарний коридор для палестинців, щоб вони могли покинути цей район.
"ЦАХАЛ продовжить діяти відповідно до міжнародного права і проти терористичних організацій ХАМАС і Ісламського джихаду, які систематично діють і здійснюють терористичну діяльність зсередини цивільної інфраструктури, включаючи об'єкти БАПОР, які використовуються ними для планування і здійснення терористичної діяльності проти Держави Ізраїль", - йдеться в повідомленні військового відомства.
- 1 липня армія оборони Ізраїлю наказала цивільним евакуюватись із другого за величиною міста сектора Гази Хан-Юніс на тлі підготовки до нового наземного наступу.
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