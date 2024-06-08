ЦАХАЛ визволив 4 ізраїльських заручників, викрадених ХАМАСом минулого жовтня
У суботу, 8 червня 2024 року, Армія оборони Ізраїлю спільно з ізраїльською поліцією визволила чотирьох заручників, викрадених ХАМАСом 7 жовтня 2023 року
Про це повідомляє пресслужба ЦАХАЛу.
Серед врятованих заручників Ноа Аргамані (25 років), Алмог Меїр Джан (21 років), Андрій Козлов (27 років) і Шломі Зів (40 років), викрадені терористичною організацією ХАМАС з музичного фестивалю "Нова" 7 жовтня.
Зазначається, що звільнені заручники перебувають у хорошому медичному стані та були переведені до медичного центру "Шеба" у Тель-Ха-Шомері для подальшого медичного обстеження.
"Силовики й надалі докладатимуть усіх зусиль, щоб повернути заручників додому", - зауважили військові.
- США подали до Ради Безпеки ООН нову резолюцію на підтримку останньої ізраїльської пропозиції щодо перемир'я з ХАМАС, представленої минулого тижня президентом США Джо Байденом.
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