ЦАХАЛ визволив 4 ізраїльських заручників, викрадених ХАМАСом минулого жовтня

Про це повідомляє пресслужба ЦАХАЛу.

Серед врятованих заручників Ноа Аргамані (25 років), Алмог Меїр Джан (21 років), Андрій Козлов (27 років) і Шломі Зів (40 років), викрадені терористичною організацією ХАМАС з музичного фестивалю "Нова" 7 жовтня.

Зазначається, що звільнені заручники перебувають у хорошому медичному стані та були переведені до медичного центру "Шеба" у Тель-Ха-Шомері для подальшого медичного обстеження.

"Силовики й надалі докладатимуть усіх зусиль, щоб повернути заручників додому", - зауважили військові.