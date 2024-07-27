ЦАХАЛ закликав цивільних евакуюватись з гуманітарної зони у Хан-Юніс
ЦАХАЛ видав новий наказ про евакуацію мешканців міста Хан-Юніс, спираючись на дані розвідки про те, що бойовики ХАМАС ведуть активну діяльність в межах визначеної гуманітарної зони
Про це повідомляє The Times of Israel.
Військові заявили про перегляд меж гуманітарної зони і закликали палестинців, які переховуються в Хан-Юнісі, тимчасово евакуюватися в безпечне місце в аль-Мавасі.
ЦАХАЛ попередив, що знищуватиме бойовиків ХАМАС та їхню інфраструктуру в цьому районі.
Наказ про евакуацію військові поширили через SMS, голосові повідомлення, телефонні дзвінки та ЗМІ, наголосивши, що залишатися в Хан-Юнісі стало надзвичайно небезпечно.
- Напередодні ізраїльський прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль близький до перемир'я з ХАМАС, зазначивши, що умови припинення вогню "дозрівають".
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