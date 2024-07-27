ЦАХАЛ закликав цивільних евакуюватись з гуманітарної зони у Хан-Юніс

Про це повідомляє The Times of Israel.

Військові заявили про перегляд меж гуманітарної зони і закликали палестинців, які переховуються в Хан-Юнісі, тимчасово евакуюватися в безпечне місце в аль-Мавасі.

ЦАХАЛ попередив, що знищуватиме бойовиків ХАМАС та їхню інфраструктуру в цьому районі.

Наказ про евакуацію військові поширили через SMS, голосові повідомлення, телефонні дзвінки та ЗМІ, наголосивши, що залишатися в Хан-Юнісі стало надзвичайно небезпечно.