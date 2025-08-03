"Це має сенс": психологиня Волошина про посиденьки Путіна і Лукашенка на лавочці
Образ Путіна, коли він сидів на лавочці із Лукашенком під час неформальної зустрічі на Валаамі, є нетиповим для російського диктатора, але це має сенс
Таку думку висловила журналістка, психологиня Лариса Волошина в етері Еспресо.
"Це нетиповий для Путіна образ, тому що він багато років, взагалі вся російська інформаційна політика щодо Путіна була спрямована навколо того, щоб створити йому образ такого мачо, такого альфа-лідера. Він постійно експлуатував цей образ. Ми знаємо, що в західній пресі досі, коли треба щось таке продемонструвати, цю мачистість Путіна, його дикунство, показують всі ці фотки Путіна на ведмеді. І тут раптом він, значить, на лавочці з сємками. Це виглядало дуже показово", - сказала вона.
Водночас Лариса Волошина зауважила, що конструювання такого "мирного" образу російського диктатора Володимира Путіна є логічним у контексті можливого впливу на президента США Дональда Трампа.
"Але на мій погляд погляд - це має сенс, тому що зараз задача Путіна якимось чином припинити оці атаки Дональда Трампа на себе, продемонструвати, що він не є суперником Трампу, що він визнає, що Трамп є тут єдиним папіком на планеті, як сказав Марк Рютте свого часу. Тобто Путін намагається створити образ для Трампа, де він не буде для нього конкурентом, небезпечним, а буде таким собі дідусем, у якого все вже закінчено, він такий маленький, він такий незграбний, тобто пожалійте мене, сіротку. От я думаю, що це. Я думаю, що це якраз послання Трампу, це намагання бути для нього безпечним", - вважає психологиня.
- Російський диктатор Володимир Путін 1 серпня провів неформальну зустріч із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком на Валаамі. Говорили про переговорний процес, українські території, санкції та "Орешник".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.47 Купівля 41.47Продаж 41.99
- EUR Купівля 47.62Продаж 48.47
- Актуальне
- Важливе