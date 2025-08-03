"Це має сенс": психологиня Волошина про посиденьки Путіна і Лукашенка на лавочці

Таку думку висловила журналістка, психологиня Лариса Волошина в етері Еспресо.

"Це нетиповий для Путіна образ, тому що він багато років, взагалі вся російська інформаційна політика щодо Путіна була спрямована навколо того, щоб створити йому образ такого мачо, такого альфа-лідера. Він постійно експлуатував цей образ. Ми знаємо, що в західній пресі досі, коли треба щось таке продемонструвати, цю мачистість Путіна, його дикунство, показують всі ці фотки Путіна на ведмеді. І тут раптом він, значить, на лавочці з сємками. Це виглядало дуже показово", - сказала вона.

Водночас Лариса Волошина зауважила, що конструювання такого "мирного" образу російського диктатора Володимира Путіна є логічним у контексті можливого впливу на президента США Дональда Трампа.

"Але на мій погляд погляд - це має сенс, тому що зараз задача Путіна якимось чином припинити оці атаки Дональда Трампа на себе, продемонструвати, що він не є суперником Трампу, що він визнає, що Трамп є тут єдиним папіком на планеті, як сказав Марк Рютте свого часу. Тобто Путін намагається створити образ для Трампа, де він не буде для нього конкурентом, небезпечним, а буде таким собі дідусем, у якого все вже закінчено, він такий маленький, він такий незграбний, тобто пожалійте мене, сіротку. От я думаю, що це. Я думаю, що це якраз послання Трампу, це намагання бути для нього безпечним", - вважає психологиня.