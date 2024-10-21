Це серйозна заява: журналістка Глаз про погрози Ірану пошкодити ядерний реактор в Ізраїлі

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Вчора, 20 жовтня, з'явилася інформація про те, що Іран сказав про наявність у нього зброї, яка може перевищити ядерну. І якщо Ізраїль відповість на масований обстріл, який нараховував 181 ракету, то в Ірану є такі засоби, що можуть пошкодити ядерний ректор у Дімоні на півдні Ізраїлю. Це є вже серйозна заява. Хоча речниця іранського міністерства зазначила, що Іран не хоче війни, але якщо Ізраїль відповість, то це змусить Іран завдати удар у відповідь. Якими будуть ці удари, сказати дуже складно. Однак коли Іран заявляє про таку зброю, то Ізраїль має про це подумати", - зауважила журналістка.

Світлана Глаз додала, що по сьогодні ще немає інформації, якою буде відповідь Ізраїлю на масований обстріл Ірану тиждень тому.

"Думаю, що цю відповідь стримують вибори, які мають відбутися у США. Бо Ізраїль – маленька країна з технологіями та армією, але ж залежить від Сполучених Штатів, які дають і зброю. Крім того, в Ізраїлі має бути розгорнута нова система ППО, яку будуть обслуговувати американські солдати. Але на сьогодні США зайняті своїми справами - виборами, тому зрозуміло, що Ізраїль там не на першому місці. А що буде на другий день після виборів, почекаймо", - резюмувала Світлана Глаз.