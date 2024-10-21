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Це серйозна заява: журналістка Глаз про погрози Ірану пошкодити ядерний реактор в Ізраїлі

Ірена Моляр
21 жовтня, 2024 понедiлок
11:47
Світ Іран

Світлана Глаз, журналістка з Ізраїлю, зазначила, що 20 жовтня Іран заявив про наявність зброї, яка перевищує ядерну

Зміст

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Вчора, 20 жовтня, з'явилася інформація про те, що Іран сказав про наявність у нього зброї, яка може перевищити ядерну. І якщо Ізраїль відповість на масований обстріл, який нараховував 181 ракету, то в Ірану є такі засоби, що можуть пошкодити ядерний ректор у Дімоні на півдні Ізраїлю. Це є вже серйозна заява. Хоча речниця іранського міністерства зазначила, що Іран не хоче війни, але якщо Ізраїль відповість, то це змусить Іран завдати удар у відповідь. Якими будуть ці удари, сказати дуже складно. Однак коли Іран заявляє про таку зброю, то Ізраїль має про це подумати", - зауважила журналістка.

Світлана Глаз додала, що по сьогодні ще немає інформації, якою буде відповідь Ізраїлю на масований обстріл Ірану тиждень тому.

"Думаю, що цю відповідь стримують вибори, які мають відбутися у США. Бо Ізраїль – маленька країна з технологіями та армією, але ж залежить від Сполучених Штатів, які дають і зброю. Крім того, в Ізраїлі має бути розгорнута нова система ППО, яку будуть обслуговувати американські солдати. Але на сьогодні США зайняті своїми справами - виборами, тому зрозуміло, що Ізраїль там не на першому місці. А що буде на другий день після виборів, почекаймо", - резюмувала Світлана Глаз.

  • 20 жовтня міністерство оборони США розпочало розслідування щодо несанкціонованого розголошення секретних документів, що містять оцінку планів Ізраїлю щодо потенційної військової відповіді на іранську ракетну атаку 1 жовтня.
Теги:
зброя
вибори президента
Ізраїль
Іран
ядерна зброя
вибори у США
США
ядерна небезпека
Війна в Ізраїлі
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