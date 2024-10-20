США заявили про витік даних із секретних документів щодо майбутніх ударів Ізраїлю по Ірану
Міністерство оборони США розпочало розслідування щодо несанкціонованого розголошення секретних документів, що містять оцінку планів Ізраїлю щодо потенційної військової відповіді на іранську ракетну атаку 1 жовтня
Про це інформує Associated Press.
Документи, класифіковані як "цілком таємні", належать Агентству геопросторової розвідки та Агентству національної безпеки США.
У них йдеться про те, що Ізраїль продовжує перекидати війська для нанесення військового удару у відповідь на потужну атаку Ірану балістичними ракетами, здійснену 1 жовтня.
Вони були поширені в межах "п'ятірки", до якої входять США, Велика Британія, Канада, Нова Зеландія та Австралія.
Витік стався після публікації документів у Telegram. Наразі розслідування зосереджене на визначенні шляху витоку інформації – чи то навмисне розголошення з боку співробітника розвідки, чи хакерська атака, – а також на оцінці потенційного компрометування інших розвідувальних даних.
За словами співрозмовника видання, в рамках цього розслідування влада намагається з'ясувати, хто мав доступ до документів до того, як вони були опубліковані.
Вперше документи потрапили в мережу в п'ятницю через канал у Telegram, де стверджувалося, що їх оприлюднив хтось із розвідувального співтовариства США, а згодом і міністерство оборони США.
Сам Telegram-канал, причетний до витоку, ідентифікує себе як такий, що базується в Тегерані, столиці Ірану.
Що передувало
Ввечері 1 жовтня іранські війська запустили щонайменше 200 балістичних ракет у напрямку Ізраїлю. США одразу заявили, що скоординують разом з Ізраїлем відповідь на цю ракетну атаку.
Згодом повідомлялось, що армія оборони Ізраїлю готує відповідь на ракетну атаку Ірану, попередивши, що вона буде "серйозною і значною".
Вже 14 жовтня Велика Британія оголосила про запровадження санкцій проти військових діячів та компаній Ірану у відповідь на атаку країни проти Ізраїлю 1 жовтня.
Натомість представник МЗС Ірану Ісмаїл Багаї заявив, що його країна незадоволена новими санкціями ЄС та Британії, запровадженими щодо Тегерана за атаку на Ізраїль 1 жовтня, і заперечує постачання балістичних ракет Росії.
15 жовтня повідомлялось, що Нетаньягу пообіцяв адміністрації Байдена завдати удару по військових, а не нафтових чи ядерних об'єктах в Ірані.
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