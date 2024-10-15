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Нетаньягу пообіцяв Байдену, що ЦАХАЛ не битиме по нафтових чи ядерних об’єктах Ірану, - WP

Марія Науменко
15 жовтня, 2024 вiвторок
11:49
Світ Президента США Джо Байдена та прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу пообіцяв адміністрації Байдена завдати удару по військових, а не нафтових чи ядерних об'єктах в Ірані

Зміст

Про це повідомляє The Washington Post.

За словами американських чиновників, Нетаньягу під час першої за 7 тижнів телефонної розмови з Байденом запевнив, що цілі Ізраїлю обмежаться військовими об’єктами, уникаючи нафтової та ядерної інфраструктури Ірану, щоб уникнути ескалації та врахувати занепокоєння США.

Офіс прем'єр-міністра Ізраїлю заявив, що враховує позицію США, але остаточні рішення прийматимуться виходячи з національних інтересів. 

"Ми прислухаємося до думки Сполучених Штатів, але будемо приймати остаточні рішення, виходячи з наших національних інтересів", - йдеться у заяві офісу Нетаньягу.

За словами джерел, Нетаньяху погодився скорегувати плани атаки, аби уникнути сприйняття "політичного втручання у вибори в США".

На думку аналітиків, ізраїльський удар по іранських нафтових об'єктах може призвести до різкого зростання цін на енергоносії, а напад на ядерні об'єкти країни може стерти будь-які червоні лінії, що регулюють конфлікт між сторонами, спровокувавши подальшу ескалацію і збільшивши ризик прямого втручання США у військову операцію.

Крім того, на переконання співрозмовників видання, рішення Байдена надіслати Ізраїлю потужну систему протиракетної оборони вплинуло на пом'якшення позиції Нетаньягу.

Ймовірно, ізраїльський удар по Ірану буде завдано до виборів у США 5 листопада, оскільки відсутність відповіді може бути інтерпретована Іраном як ознака слабкості.

Що передувало

Ввечері 1 жовтня іранські війська запустили щонайменше 200 балістичних ракет у напрямку Ізраїлю. США одразу заявили, що скоординують разом з Ізраїлем відповідь на цю ракетну атаку.

Згодом повідомлялось, що армія оборони Ізраїлю готує відповідь на ракетну атаку Ірану, попередивши, що вона буде "серйозною і значною".

Вже 14 жовтня Велика Британія оголосила про запровадження санкцій проти військових діячів та компаній Ірану у відповідь на атаку країни проти Ізраїлю 1 жовтня.

Натомість представник МЗС Ірану Ісмаїл Багаї заявив, що його країна незадоволена новими санкціями ЄС та Британії, запровадженими щодо Тегерана за атаку на Ізраїль 1 жовтня, і заперечує постачання балістичних ракет Росії.

Теги:
політика
Ізраїль
Близький Схід
Іран
Джо Байден
США
Військові новини
Війна в Ізраїлі
Беньямін Нетаньягу
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