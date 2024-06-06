"Це вигідно для економіки": в уряді Казахстану заявили, що не підтримують санкції проти РФ, але дотримуються їх
Заступник прем'єр-міністра Казахстану Серік Жумангарін заявив, що країна не підтримує введення санкцій проти Росії, проте дотримується цього через вигоду для власної економіки
Про це повідомляє Zakon.kz.
За словами прем'єра, у Казахстані було розірвано багато логістичних і торгових ланцюжків через введені США та Євросоюзом санкції щодо Росії.
"Між тим ми не є учасниками коаліцій, не підтримуємо цю односторонню санкційну політику, але ми її дотримуватимемося, тому що нам це вигідно з економічної точки зору", - сказав Жумангарін.
Він додав, що в рамках санкційної політики Казахстану вдається втримати свої позиції. Крім того, завдяки зовнішній політиці у країни завжди є шанс на попередження про те, яких заходів можна вжити стосовно тих чи інших компаній.
- Нещодавно президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв на третьому засіданні Національного курултаю в місті Атирау запропонував змінити державний герб через присутність на ньому радянської символіки.
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