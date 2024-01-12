Туреччина надала документи для судових слухань щодо геноциду проти Ізраїлю, - Ердоган
У п'ятницю, 12 січня, Ердоган заявив, що Туреччина надала документи для справи, порушеної Південною Африкою проти Ізраїлю у Верховному суді ООН за звинуваченням у вчиненні геноциду проти палестинського цивільного населення
Про це повідомляє Reuters.
Під час пресконференції у Стамбулі Ердоган заявив, що Туреччина продовжить надавати документи, в основному відеоматеріали, про напади Ізраїлю на Газу.
"Я вірю, що Ізраїль буде засуджений. Ми віримо у справедливість Міжнародного суду ООН", - наголосив Ердоган.
У відповідь очільник МЗС Ізраїлю Кац назвав Ердогана президентом "країни з геноцидом вірмен у минулому" і заявив, що він націлився на Ізраїль з "необґрунтованими претензіями".
-
У п'ятницю, 29 грудня, Південна Африка звернулася до Міжнародного суду ООН з проханням терміново видати наказ про те, що Ізраїль порушив свої зобов'язання за Конвенцією про геноцид 1948 року в ході репресій проти палестинського угруповання ХАМАС у Газі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.08 Купівля 38.08Продаж 38.84
- EUR Купівля 41.8Продаж 42.85
- Актуальне
- Важливе