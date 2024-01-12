Туреччина надала документи для судових слухань щодо геноциду проти Ізраїлю, - Ердоган

Про це повідомляє Reuters.

Під час пресконференції у Стамбулі Ердоган заявив, що Туреччина продовжить надавати документи, в основному відеоматеріали, про напади Ізраїлю на Газу.

"Я вірю, що Ізраїль буде засуджений. Ми віримо у справедливість Міжнародного суду ООН", - наголосив Ердоган.

У відповідь очільник МЗС Ізраїлю Кац назвав Ердогана президентом "країни з геноцидом вірмен у минулому" і заявив, що він націлився на Ізраїль з "необґрунтованими претензіями".