Туреччина заявила про повітряну операцію на півночі Іраку проти військових об'єктів курдів

Про це міноборони Туреччини повідомило у X (Twitter).

У відомстві заявили, що "нейтралізували багато терористів". Зазначається, що операція проводилась в районах Метіна, Гара, Хакурк, Канділ і Асос на півночі Іраку.

"Було знищено 37 об'єктів терористів, що складалися з печер, укриттів, складів і об'єктів, які використовувала терористична організація. Багато терористів було нейтралізовано в результаті повітряної операції", - пише турецьке міноборони.

Також у міністерстві заявили, що під час операції вжили всіх запобіжних заходів, щоб "не завдати шкоди невинним людям, дружнім підрозділам, історичним і культурним цінностям та навколишньому середовищу".