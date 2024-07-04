Туреччина заявила про повітряну операцію на півночі Іраку проти військових об'єктів курдів
Міністерство оборони Туреччини заявило, що військово-повітряні сили країни провели повітряну операцію на півночі Іраку - знищили 37 об’єктів курдських бойовиків
Про це міноборони Туреччини повідомило у X (Twitter).
У відомстві заявили, що "нейтралізували багато терористів". Зазначається, що операція проводилась в районах Метіна, Гара, Хакурк, Канділ і Асос на півночі Іраку.
"Було знищено 37 об'єктів терористів, що складалися з печер, укриттів, складів і об'єктів, які використовувала терористична організація. Багато терористів було нейтралізовано в результаті повітряної операції", - пише турецьке міноборони.
Також у міністерстві заявили, що під час операції вжили всіх запобіжних заходів, щоб "не завдати шкоди невинним людям, дружнім підрозділам, історичним і культурним цінностям та навколишньому середовищу".
- 7 тавня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив, що найближчим часом його країна проведе антитерористичні операції на півночі Іраку та Сирії.
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