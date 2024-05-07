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"Закінчити справу": Ердоган анонсував антитерористичні операції на півночі Іраку та Сирії

7 травня, 2024 вiвторок
09:52
Світ Реджеп Тайїп Ердоган
Зміст

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив, що найближчим часом його країна проведе антитерористичні операції на півночі Іраку та Сирії

Про це він заявив після засідання уряду ввечері 6 травня, повідомляє Укрінформ.

За словами Ердогана, найближчим часом Туреччина "без вагань зробить все необхідне для того, щоб наші діти жили в кліматі, вільному від тероризму".

"Коли настане час і година, ми обов’язково завершимо нашу незакінчену справу в Сирії. Вона залишилася незавершеною через обіцянки, дані та порушені нашими союзниками. Я хочу, щоб про це було відомо. Поки РПК ("Робітнича партія Курдистану") знаходить життєвий простір в Іраку та Сирії, ми не можемо почуватися в безпеці, - сказав турецький президент.

Зазначається, що раніше Туреччина неодноразово заявляла про намір створення 30-40-км коридору безпеки вздовж турецького кордону.

  • У січні міністерство оборони Туреччини повідомило про здійснення серії авіаударів по курдських повстанцях в Метіні, Хакурку, Гара і Кандилі на півночі Іраку та деяких районах Сирії.
Теги:
Сирія
Туреччина
військові
Ірак
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