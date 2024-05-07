"Закінчити справу": Ердоган анонсував антитерористичні операції на півночі Іраку та Сирії

Про це він заявив після засідання уряду ввечері 6 травня, повідомляє Укрінформ.

За словами Ердогана, найближчим часом Туреччина "без вагань зробить все необхідне для того, щоб наші діти жили в кліматі, вільному від тероризму".

"Коли настане час і година, ми обов’язково завершимо нашу незакінчену справу в Сирії. Вона залишилася незавершеною через обіцянки, дані та порушені нашими союзниками. Я хочу, щоб про це було відомо. Поки РПК ("Робітнича партія Курдистану") знаходить життєвий простір в Іраку та Сирії, ми не можемо почуватися в безпеці, - сказав турецький президент.

Зазначається, що раніше Туреччина неодноразово заявляла про намір створення 30-40-км коридору безпеки вздовж турецького кордону.