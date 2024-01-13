Туреччина здійснила серію авіаударів по курдах в Іраку та Сирії

Про це повідомляє Associated Press.

За даними відомства, турецькі винищувачі знищили печери, бункери, укриття і нафтові об'єкти, "щоб унеможливити терористичні напади на наших людей і сили безпеки ... і забезпечити безпеку наших кордонів". У заяві додається, що "багато" курдів було "нейтралізовано" в результаті ударів.

Це сталось після того, як у п'ятницю ввечері нападники спробували проникнути на військову базу в напівавтономному курдському регіоні на півночі Іраку, в результаті чого загинуло п'ятеро солдатів. Ще четверо померли пізніше від важких поранень.

Турецький уряд заявив, що протягом 24 годин після нападу в Іраку було вбито 36 бойовиків, а в Сирії - ще дев'ять.

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан висловив співчуття у зв'язку із загибеллю турецьких солдатів.

"Ми будемо боротися до кінця проти терористичної організації РПК в межах і за межами наших кордонів", - заявив він.

Тим часом міністр внутрішніх справ Алі Єрлікая оголосив, що поліція затримала 113 осіб, підозрюваних у зв'язках з РПК, після рейдів у 32 турецьких провінціях.