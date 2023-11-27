У Туреччині затримано 98 людей через імовірну причетність до курдського угрупування
У понеділок, 27 листопада, поліція Туреччини затримала 98 підозрюваних у зв'язках із забороненою бойовою групою "Робітнича партія Курдистану" (РПК), більшість з них за звинуваченням у поширенні пропаганди у соціальних мережах
Про це повідомляє Reuters з посиланням на міністерство внутрішніх справ країни.
У заяві міністерства йдеться, що підозрювані були затримані в ході одночасних операцій у 18 провінціях, причому більшість затримань припадає на південно-східні регіони.
Зазначається, що в останні тижні Туреччина посилила атаки на курдських бойовиків у Сирії та Іраку, а також на бойовиків всередині країни, після того, як 1 жовтня вони підірвали бомбу біля урядових будівель в Анкарі.
Міністр внутрішніх справ Алі Єрлікая заявив, що влада знищила 63 укриття, печери та склади, які використовували бойовики РПК у шести провінціях.
"Сховища, які терористична організація готувала для використання в логістичних цілях і для здійснення терактів у зимові місяці, були виявлені і знищені одне за одним", - сказав Єрлікая, додавши, що під час рейдів було вилучено кілька одиниць зброї, боєприпасів та обладнання.
Довідково: Робоча партія Курдистану, яку Європейський Союз, США і Туреччина вважають терористичною організацією, виступила проти турецької держави в 1984 році, і за час конфлікту загинуло понад 40 000 людей.
- 1 жовтня в Анкарі стався потужний вибух і було чути постріли біля МВС і Великого національного збору Туреччини. Угруповання "Батальйон безсмертних", пов'язане з бойовиками Робітничої партії Курдистану, взяло на себе відповідальність за теракт. Після теракту Туреччина завдала авіаційного удару по базах курдів у Іраку.
- 6 жовтня міністерство оборони Туреччини повідомило, що турецькі військові завдали повітряних ударів на півночі Сирії, знищивши 15 бойових об'єктів, де, ймовірно, перебували бойовики.
- 7 жовтня міністерство оборони Туреччини повідомило про "нейтралізацію" 58 бойовиків. Туреччина заявила, що об'єкти заборонених організацій є "законними цілями" її збройних сил.
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