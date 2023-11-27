У Туреччині затримано 98 людей через імовірну причетність до курдського угрупування

Про це повідомляє Reuters з посиланням на міністерство внутрішніх справ країни.

У заяві міністерства йдеться, що підозрювані були затримані в ході одночасних операцій у 18 провінціях, причому більшість затримань припадає на південно-східні регіони.

Зазначається, що в останні тижні Туреччина посилила атаки на курдських бойовиків у Сирії та Іраку, а також на бойовиків всередині країни, після того, як 1 жовтня вони підірвали бомбу біля урядових будівель в Анкарі.

Міністр внутрішніх справ Алі Єрлікая заявив, що влада знищила 63 укриття, печери та склади, які використовували бойовики РПК у шести провінціях.

"Сховища, які терористична організація готувала для використання в логістичних цілях і для здійснення терактів у зимові місяці, були виявлені і знищені одне за одним", - сказав Єрлікая, додавши, що під час рейдів було вилучено кілька одиниць зброї, боєприпасів та обладнання.

Довідково: Робоча партія Курдистану, яку Європейський Союз, США і Туреччина вважають терористичною організацією, виступила проти турецької держави в 1984 році, і за час конфлікту загинуло понад 40 000 людей.