Туреччина заявила про "нейтралізацію" принаймні 14 курдських бойовиків у Сирії
Міністерство оборони Туреччини повідомило про "нейтралізацію" щонайменше 14 бойовиків. Туреччина заявила, що об'єкти заборонених організацій є "законними цілями" її збройних сил
Про це повідомляє Reuters.
Міністерство оборони Туреччини заявило в суботу, що збройні сили країни "нейтралізували" щонайменше 14 курдських бойовиків на півночі Сирії в результаті нічних атак на об'єкти бойовиків, оскільки конфлікт в регіоні загострився майже через тиждень після вибуху бомби в Анкарі.
Цього тижня Туреччина заявила, що всі об'єкти, які належать забороненим бойовикам Робітничої партії Курдистану (РПК) і сирійським курдським загонам YPG, є "законними цілями" для її збройних сил, після того, як РПК взяла на себе відповідальність за недільний вибух в Анкарі, в результаті якого було поранено двох поліцейських і вбито двох нападників.
"Цілі, що належать терористам PKK/YPG на півночі Сирії в районах проведення операцій "Щит Євфрату", "Оливкова гілка" і "Мирна весна", зазнавали потужних ударів протягом всієї ночі", - заявили в міністерстві, маючи на увазі регіони, де Туреччина раніше здійснювала вторгнення.
"За попередніми даними, щонайменше 14 терористів були нейтралізовані", - додали в міністерстві, використовуючи термін, який зазвичай означає "вбиті".
- Пізно ввечері в п'ятницю міністерство оборони Туреччини повідомило, що турецькі військові завдали повітряних ударів на півночі Сирії, знищивши 15 бойових об'єктів, де, ймовірно, перебували бойовики.
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