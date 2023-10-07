Туреччина заявила про "нейтралізацію" принаймні 14 курдських бойовиків у Сирії

Про це повідомляє Reuters.

Міністерство оборони Туреччини заявило в суботу, що збройні сили країни "нейтралізували" щонайменше 14 курдських бойовиків на півночі Сирії в результаті нічних атак на об'єкти бойовиків, оскільки конфлікт в регіоні загострився майже через тиждень після вибуху бомби в Анкарі.

Цього тижня Туреччина заявила, що всі об'єкти, які належать забороненим бойовикам Робітничої партії Курдистану (РПК) і сирійським курдським загонам YPG, є "законними цілями" для її збройних сил, після того, як РПК взяла на себе відповідальність за недільний вибух в Анкарі, в результаті якого було поранено двох поліцейських і вбито двох нападників.

"Цілі, що належать терористам PKK/YPG на півночі Сирії в районах проведення операцій "Щит Євфрату", "Оливкова гілка" і "Мирна весна", зазнавали потужних ударів протягом всієї ночі", - заявили в міністерстві, маючи на увазі регіони, де Туреччина раніше здійснювала вторгнення.

"За попередніми даними, щонайменше 14 терористів були нейтралізовані", - додали в міністерстві, використовуючи термін, який зазвичай означає "вбиті".