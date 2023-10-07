Міноборони Туреччини заявило про авіаудари по 15 об’єктах курдів на півночі Сирії
Туреччина завдала авіаударів по об’єктах курдських бойовиків на півночі Сирії. У міноборони заявили про знищення 15 цілей
Про це повідомило міноборони Туреччини
Чергових ударів було завдано увечері в п'ятницю, 6 жовтня.
"З метою усунення терористичних атак проти наших людей і сил безпеки з півночі Сирії … о 22:00 6 жовтня 2023 року проти об’єктів терористів на півночі Сирії були здійснені повітряні операції. Так звані штаби, укриття та склади, які на відповідальному рівні вважалися такими, що містять терористів, знищено 15 цілей", – йдеться в повідомленні міністерства.
У міноборони Туреччини запевнили, мовляв, під час операції вжили всіх запобіжних заходів, щоб запобігти шкоді невинним цивільним людям, історичним і культурним цінностям та довкіллю.
- 1 жовтня в Анкарі стався потужний вибух і було чути постріли біля МВС і Великого національного збору Туреччини. Угруповання "Батальйон безсмертних", пов'язане з бойовиками Робітничої партії Курдистану, взяло на себе відповідальність за теракт. Після теракту Туреччина завдала авіаційного удару по базах курдів у Іраку
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