Міноборони Туреччини заявило про авіаудари по 15 об’єктах курдів на півночі Сирії

Про це повідомило міноборони Туреччини

Чергових ударів було завдано увечері в п'ятницю, 6 жовтня.

"З метою усунення терористичних атак проти наших людей і сил безпеки з півночі Сирії … о 22:00 6 жовтня 2023 року проти об’єктів терористів на півночі Сирії були здійснені повітряні операції. Так звані штаби, укриття та склади, які на відповідальному рівні вважалися такими, що містять терористів, знищено 15 цілей", – йдеться в повідомленні міністерства.

У міноборони Туреччини запевнили, мовляв, під час операції вжили всіх запобіжних заходів, щоб запобігти шкоді невинним цивільним людям, історичним і культурним цінностям та довкіллю.