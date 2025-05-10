Туск і Макрон розкритикували лідерів країн, які відвідали парад у Москві

Про це інформує Politico.

До урочистостей на Красній площі у Москві доєдналися понад 20 міжнародних лідерів, включно з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо і президентом Сербії Александаром Вучичем.

Вказано, що Туск назвав присутність світових лідерів та інших офіційних осіб, а також їхні оплески лідерові Кремля Володимиру Путіну після його промови про, серед іншого, "очищення України від нацистів", ганьбою. Він вважає, що присутні "відмовляються бачити правду".

Туск також назвав ганебним вшанування солдатів, які потім підуть "бомбити міста, школи й лікарні" в Україні.

Своєю чергою, Макрон заявив, що не вважає візит посадовців до Москви найкращим рішенням.

"Я не впевнений, що (відвідування параду, - ред.) було найкращим, що можна було зробити 9 травня, і не найкращим прочитанням 21 століття", - сказав президент Франції.