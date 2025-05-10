Туск і Макрон розкритикували лідерів країн, які відвідали парад у Москві
Президент Франції Емманюель Макрон і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск розкритикували лідерів країн й інших посадовців, які були присутні на російському параді до Дня перемоги в Москві
Про це інформує Politico.
До урочистостей на Красній площі у Москві доєдналися понад 20 міжнародних лідерів, включно з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо і президентом Сербії Александаром Вучичем.
Вказано, що Туск назвав присутність світових лідерів та інших офіційних осіб, а також їхні оплески лідерові Кремля Володимиру Путіну після його промови про, серед іншого, "очищення України від нацистів", ганьбою. Він вважає, що присутні "відмовляються бачити правду".
Туск також назвав ганебним вшанування солдатів, які потім підуть "бомбити міста, школи й лікарні" в Україні.
Своєю чергою, Макрон заявив, що не вважає візит посадовців до Москви найкращим рішенням.
"Я не впевнений, що (відвідування параду, - ред.) було найкращим, що можна було зробити 9 травня, і не найкращим прочитанням 21 століття", - сказав президент Франції.
- Міністерство закордонних справ України висловило демарш керівникам дипломатичних представництв країн, чиї вищі посадові особи були помічені на військовому параді в Москві 9 травня.
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