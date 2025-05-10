МЗС України висловило демарш державам, чиї лідери взяли участь 9 травня у параді в Москві
Міністерство закордонних справ висловило демарш керівникам дипломатичних представництв країн, чиї вищі посадові особи були помічені на військовому параді в Москві 9 травня
Про це повідомило МЗС України.
Міністерство закордонних справ висловила офіційний протест керівникам дипломатичних місій тих держав, чиї високопосадовці були присутні на параді в Москві 9 травня.
Перший заступник міністра Сергій Кислиця підкреслив, що в умовах російської агресії, масових убивств українців, атак на цивільну інфраструктуру, воєнних злочинів та злочинів проти людяності, присутність високопосадовців іноземних країн на параді в державі-агресорі Україна розцінює як недружній крок.
МЗС також підкреслило значний внесок українського народу, поряд з іншими народами антигітлерівської коаліції та колишнього СРСР, у перемогу над нацизмом 80 років тому.
"Присутність вищих посадових осіб низки держав на організованих Кремлем заходах не має нічого спільного з вшануванням памʼяті жертв і героїв Другої світової війни, а фактично є наругою над нею, підтримкою сучасної агресії в Європі, загарбницької війни Росії проти України", - йдеться у повідомленні.
- 7 травня голова КНР Сі Цзіньпін прибув до Москви для участі у параді 9 травня. Президент Азербайджану Ільхам Алієв зазначив, що не відвідає Росію.
8 травня Росія оголосила про початок так званого "перемир'я", у дні святкування 80-ї річниці перемоги у Другій світовій війні.
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