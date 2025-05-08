У Росії оголосили про початок "перемирʼя" до 11 травня

Про це опівночі написала російська пропагандистка агенція ТАСС.

Вказано, що росіяни, мовляв, розпочали так зване перемир'я, яке раніше пропонував російський диктатор Володимир Путін. Воно буцімто триватиме з 8 травня до опівночі 11 травня на дні святкування 80-ї річниці перемоги в Другій світовій війні.

Зазначимо, що відповідно до інформації Повітряних сил ЗСУ, востаннє активність росіян спостерігали 7 травня о 23:01 - тоді ворог здійснив пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Сумщину.

О 02:39 8 травня ПС повідомили про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку, а згодом написали про пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Сумщину.

Близько 7-ї ранку Повітряні сили знову попередили про пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Сумщину.

О 08:33 військові зафіксували ворожу ракету на півночі Сумщини, вона летіла в західному напрямку.