У Росії оголосили про початок "перемирʼя" до 11 травня
У Росії в четвер, 8 травня, оголосили про початок так званого перемир'я на дні святкування 80-ї річниці перемоги в Другій світовій війні
Про це опівночі написала російська пропагандистка агенція ТАСС.
Вказано, що росіяни, мовляв, розпочали так зване перемир'я, яке раніше пропонував російський диктатор Володимир Путін. Воно буцімто триватиме з 8 травня до опівночі 11 травня на дні святкування 80-ї річниці перемоги в Другій світовій війні.
Зазначимо, що відповідно до інформації Повітряних сил ЗСУ, востаннє активність росіян спостерігали 7 травня о 23:01 - тоді ворог здійснив пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Сумщину.
О 02:39 8 травня ПС повідомили про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку, а згодом написали про пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Сумщину.
Близько 7-ї ранку Повітряні сили знову попередили про пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Сумщину.
О 08:33 військові зафіксували ворожу ракету на півночі Сумщини, вона летіла в західному напрямку.
- 28 квітня російський диктатор Володимир Путін заявив, що оголошує "перемирʼя" на дні святкування 80-ї річниці перемоги в Другій світовій війні. У відповідь в українському МЗС нагадали, що Україна готова підтримати "тривале, надійне та повне" припинення вогню щонайменше на 30 діб.
- 3 травня президент України Володимир Зеленський назвав пропозицію Путіна про перемир'я на три дні з 7 по 9 травня театральною постановкою, наполягаючи на перемир'ї на 30 днів згідно з запропонованою США стратегією.
- 7 травня Зеленський заявив, що пропозиція України про припинення ударів щонайменше на 30 діб залишається в силі.
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