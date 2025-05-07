Пропозиція припинити вогонь щонайменше на 30 діб залишається в силі, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що пропозиція України щодо припинення ударів щонайменше на 30 діб залишається у силі
Про це глава держави сказав у своєму вечірньому відеозверненні.
"Наша пропозиція припинити удари, припинити вогонь щонайменше на 30 діб залишається в силі – ми не знімаємо цю пропозицію, яка може дати шанс дипломатії. Але саме від Росії світ не бачить відповіді – жодної відповіді, крім нових ударів. Це максимально чітко, очевидно для всіх демонструє, хто джерело війни", - сказав Зеленський.
Він додав, що "Росія має закінчити свою агресію, і це їм доведеться зробити". За його словами, це "питання тільки часу".
"Війна – це програш для всіх, у тому числі для агресора. Санкції проти Росії за цю війну будуть збільшуватись, і це відчутні санкції. Правосуддя світу теж буде працювати – багато в чому, на жаль, повільно, але, що важливо, невідворотно. Ми готуємо новини щодо цього, ми прискорюємо справедливість", - наголосив глава держави.
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