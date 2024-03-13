У Берліні сталася пожежа у центрі для біженців з України, де мешкали понад 300 людей

Про це пише DW, посилаючись на представника місцевого агентства у справах біженців (LAF).

Зазначається, що тимчасове житло для біженців з України було розташоване на території колишнього аеропорту Тегель у німецькій столиці. Пожежа, що сталася у вівторок, 12 березня, знищила конструкцію площею 1000 квадратних метрів.

Місцева влада інформує, що жертв внаслідок пожежі немає. Як повідомив представник пожежної бригади, згоріла конструкція розрахована на 380 осіб, але всі мешканці встигли вчасно евакуюватися.

Водночас радіостанція rbb24 з посиланням на заяву поліції повідомляє про кількох людей з підозрою на отруєння димом.

Також було евакуйовано людей із чотирьох тимчасових приміщень для біженців, розташованих поруч з пожежею. Утім, за даними пожежників, вогонь не поширився на інші споруди. Мешканцям згорілого прихистку забезпечено альтернативне житло.

Центр для біженців на території аеропорту Тегель є одним з найбільших у Німеччині. Він розрахований на тимчасове розміщення 7000 людей. Нині у ньому перебуває близько 4,5 тисячі біженців, багато з яких проживають там місяцями. Спочатку центр призначався виключно для прийому людей, які тікали від повномасштабного вторгнення Росії в Україну, але зараз використовується для розміщення й інших шукачів притулку.