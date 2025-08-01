У Білому домі збудують бальну залу площею понад 8 тис. квадратних метрів

Про це повідомляє CBS News.

За словами речниці Білого дому Керолайн Левітт, проєкт вартістю близько 200 млн доларів фінансуватимуть Дональд Трамп та інші приватні донори.

"Білий дім — одна з найкрасивіших і найісторичніших будівель у світі, проте наразі він не може приймати великі заходи на честь світових лідерів та інших країн без необхідності встановлювати великий і непривабливий намет приблизно за 100 ярдів від входу до головної будівлі. Бальна зала в Білому домі стане надзвичайно потрібним і вишуканим доповненням", - сказала Левітт.

Коментуючи план будівництва, Дональд Трамп заявив, що проєкт планувався вже давно. Він також запевнив, що нова бальна зала не заважатиме існуючій будівлі, яку назвав своїм улюбленим місцем.

"Вона буде поруч, але не торкатиметься її, і це буде повною повагою до існуючої будівлі, яку я найбільше люблю", - зазначив Трамп.

Згідно з пресрелізом, площа бальної зали становитиме близько 90 тис. квадратних футів (понад 8 тис. кв. м), а сама зала зможе комфортно вміщувати до 650 гостей – майже втричі більше, ніж нинішня Східна зала Білого дому, що розрахована на 200 осіб.

Будівництво має розпочатися у вересні. У Білому домі повідомили, що Трамп провів кілька зустрічей за останні кілька тижнів із представниками своєї адміністрації, Служби національних парків, Військового управління Білого дому та Секретної служби для обговорення особливостей дизайну та планування.