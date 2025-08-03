У білоруському Гомелі помітили БТРи з червоними позначками, вояки на яких мали червоні стрічки: що це може означати
На вулицях міста Гомель (Білорусь), що неподалік від кордону з Україною, місцеві жителі побачили й зафіксували принаймні два незвичних БТРи. Обидві машини були з військовими й мали яскраві червоні позначки великого розміру
Про це 3 серпня 2025 року поінформував білоруський опозиційний ТГ-канал Belamova, що фактично є самостійним медіа.
"Отримано вкрай тривожну інформацію з Гомеля. Учора, 2 серпня, прямо на міських вулицях було помічено БТРи, частина з яких оснащена протидронними дугами кустарного виробництва. Це відбувається на тлі Дня десантника, проте розпізнавальні знаки на техніці викликають серйозні побоювання:
- Червоні квадрати: на БТР були помічені розпізнавальні знаки у вигляді червоних квадратів.
- Червоні пов'язки: у командирів на рукавах були червоні стрічки, такі ж, як у російських окупаційних військ в Україні", - звернули увагу білоруські опозиціонери.
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Тут слід нагадати, що пов'язки з червоного скотчу на руках, ногах та касках використовують російські окупанти, тоді як Сили оборони України позначають себе синім скотчем (в минулому, під час АТО-ООС, жовтим).
У повідомовленні йдеться про кілька екіпажів, але наведене в ньому 13-секундне відео містить кадри лише з двома такими машинами.
"Ці ознаки прямо вказують на те, що в Білорусі можуть перебувати чи діяти російські військовослужбовці з новими невідомими цілями. Поява такої техніки, та ще й з кустарними модифікаціями, у великому місті, а не на полігоні є дуже небезпечним сигналом і може свідчити про підготовку до якихось серйозних дій", - роблять попередній висновок автори опозиційного до режиму Лукашенка білоруського ТГ-каналу Belamova.
У лютому 2022 року, нагадаємо, саме з Гомельщини йшло російське вторгнення на Чернігів та Київ.
На вересень у Білорусі заплановано проведення спільних з РФ військових навчань "Захід-2025".
- Як вже стало офіційно відомо, Білорусь створює бригаду Сил спецоперацій, що базуватиметься у Гомельській області, на кордоні з Україною.
- Йдеться про формування нової 37-ї окремої десантно-штурмової гвардійської бригади сил спеціальних операцій армії Білорусі. Створювана бригада увійде до складу білоруських Сил спеціальних операцій.
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