У білоруському Гомелі помітили БТРи з червоними позначками, вояки на яких мали червоні стрічки: що це може означати

Про це 3 серпня 2025 року поінформував білоруський опозиційний ТГ-канал Belamova, що фактично є самостійним медіа.

"Отримано вкрай тривожну інформацію з Гомеля. Учора, 2 серпня, прямо на міських вулицях було помічено БТРи, частина з яких оснащена протидронними дугами кустарного виробництва. Це відбувається на тлі Дня десантника, проте розпізнавальні знаки на техніці викликають серйозні побоювання:

Червоні квадрати: на БТР були помічені розпізнавальні знаки у вигляді червоних квадратів.

Червоні пов'язки: у командирів на рукавах були червоні стрічки, такі ж, як у російських окупаційних військ в Україні", - звернули увагу білоруські опозиціонери.

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Тут слід нагадати, що пов'язки з червоного скотчу на руках, ногах та касках використовують російські окупанти, тоді як Сили оборони України позначають себе синім скотчем (в минулому, під час АТО-ООС, жовтим).

У повідомовленні йдеться про кілька екіпажів, але наведене в ньому 13-секундне відео містить кадри лише з двома такими машинами.

"Ці ознаки прямо вказують на те, що в Білорусі можуть перебувати чи діяти російські військовослужбовці з новими невідомими цілями. Поява такої техніки, та ще й з кустарними модифікаціями, у великому місті, а не на полігоні є дуже небезпечним сигналом і може свідчити про підготовку до якихось серйозних дій", - роблять попередній висновок автори опозиційного до режиму Лукашенка білоруського ТГ-каналу Belamova.

У лютому 2022 року, нагадаємо, саме з Гомельщини йшло російське вторгнення на Чернігів та Київ.

На вересень у Білорусі заплановано проведення спільних з РФ військових навчань "Захід-2025".