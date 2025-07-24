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Ексклюзив

У Болгарії працює велика кількість російських агентів, - політичний радник у Європарламенті

Оксана Ліховід
24 липня, 2025 четвер
07:50
Світ Болгарія

У Болгарії діє мережа російських агентів, а російська пропаганда активно поширює дезінформацію. Попри санкції ЄС, представництва організації "Росспівробітництво" продовжують працювати в різних країнах Європи

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Про це сказав політичний радник у Європейському парламенті Петар Танев у програмі "Європейський простір" з Юрієм Фізером на Еспресо.

"Російська пропаганда дуже активна в Болгарії. Там справді є проблеми з дезінформацією з боку Росії та Кремля. Боротися з цим дуже складно, адже навіть зараз у Софії, нашій столиці, продовжує працювати представництво "Росспівробітництва". Це був для мене шок, адже там перебуває дуже велика кількість російських агентів", - зазначив Танев.

Політичний радник у Європейському парламенті також зауважив, що продовжує працювати над проєктом, який закликає до закриття всіх представництв "Росспівробітництва" в країнах Європейського Союзу. Адже вони діють не лише в Болгарії, а й у Бельгії. Хоча організація перебуває під санкціями ЄС, це практично нічого не змінює. Теоретично ніхто не має права фінансувати жодні програми, пов'язані з нею, проте фінансування все одно надходить через бюро співробітництва.

"Коли ми надіслали звернення до кабінету Урсули фон дер Ляєн, нам відповіли, що ці представництва належать до дипломатичних структур. А згідно з Віденською конвенцією ми нічого не можемо вдіяти. Це виключно компетенція національних урядів, і вони вирішують, чи закривати їх.

Але й тут виникають проблеми. Наприклад, Німеччина чи Іспанія бояться, що в разі таких дій у Росії можуть закрити Інститут Сервантеса або Інститут Ґете.

Але я не розумію, як узагалі можна зараз думати про Інститут Ґете чи Сервантеса, коли йде війна, коли Росія постійно намагається втручатися в наші політичні процеси. Чому ми взагалі повинні зважати на те, що кажуть у Москві, коли йдеться про закриття їхніх дипломатичних структур? Це просто жах", - наголосив Танев.

  • Google видалив з YouTube майже 11 тис. каналів та інших облікових записів, які повʼязані з китайськими та російськими пропагандистськими державними компаніями.
Теги:
Новини
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політика
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Німеччина
Іспанія
Болгарія
Бельгія
Війна з Росією
пропаганда
Світ про Україну
Європейський простір з Юрієм Фізером
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