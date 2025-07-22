Google видалив з YouTube майже 11 тис. каналів, повʼязаних з РФ і Китаєм

Про це повідомило CNBC.

Серед видалених облікових записів – Ads i Blogger, що повʼязані з пропагандистським каналом РФ Russia Today.

Понад 7,7 тис. видалених каналів повʼязані з Пекіном, які здебільшого китайською та англійською мовами пропагували КНР, підтримували Сі Цзіньпіна та коментували зовнішню політику США.

Водночас Google видалив понад 2 тис. каналів, які підтримували РФ та критикували Україну, НАТО й Захід.

Таке видалення каналів відбулося в межах роботи Групи аналізу загроз Google з протидії глобальним дезінформаційним кампаніям.