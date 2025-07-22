Google видалив з YouTube майже 11 тис. каналів, повʼязаних з РФ і Китаєм
Google видалив з YouTube майже 11 тис. каналів та інших облікових записів, які повʼязані з китайськими та російськими пропагандистськими державними компаніями
Про це повідомило CNBC.
Серед видалених облікових записів – Ads i Blogger, що повʼязані з пропагандистським каналом РФ Russia Today.
Понад 7,7 тис. видалених каналів повʼязані з Пекіном, які здебільшого китайською та англійською мовами пропагували КНР, підтримували Сі Цзіньпіна та коментували зовнішню політику США.
Водночас Google видалив понад 2 тис. каналів, які підтримували РФ та критикували Україну, НАТО й Захід.
Таке видалення каналів відбулося в межах роботи Групи аналізу загроз Google з протидії глобальним дезінформаційним кампаніям.
- Раніше російський аналог YouTube видалили з Google Play.
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