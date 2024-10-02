Російський аналог YouTube видалили з Google Play

Про це повідомляє пресслужба RuTube.

Представники RuTube скаржаться, що їхній застосунок намагаються заблокувати майже у всіх країнах світу, де доступний Google Play.

За запитом RuTube в пошуку Google Play пропонуються застосунки "VK Відео" і YouTube. Російський відеохостинг також не доступний для багатьох користувачів Smart TV.

Водночас RuTube нібито можна завантажити в США.