Російський аналог YouTube видалили з Google Play
Відеохостинг RuTube, який є російським аналогом YouTube, недоступний для завантаження з Google Play
Про це повідомляє пресслужба RuTube.
Представники RuTube скаржаться, що їхній застосунок намагаються заблокувати майже у всіх країнах світу, де доступний Google Play.
За запитом RuTube в пошуку Google Play пропонуються застосунки "VK Відео" і YouTube. Російський відеохостинг також не доступний для багатьох користувачів Smart TV.
Водночас RuTube нібито можна завантажити в США.
- У серпні застосунок RuTube видалили з App Store.
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