Російський застосунок RuTube видалили з App Store через санкції
З магазину додатків App Store видалили російський застосунок RuTube, який влада РФ просувала як альтернативу YouTube
Про це повідомили у телеграм-каналі RuTube.
"Змушені повідомити про те, що наш застосунок було видалено з магазину застосунків App Store. Це стало наслідком санкцій з боку американської компанії, внаслідок яких було ускладнено доступ користувачів до наших послуг через мобільний застосунок", - йдеться у повідомленні.
Розробники додали, що "докладуть усіх зусиль, аби якомога швидше" повернути RuTube до App Store.
Зазначимо, що російська влада просувала цей застосунок, як альтернативу через проблеми з робою YouTube у Росії.
Що відомо про блокування YouTube у РФ
У Росії у п'ятницю, 12 липня, телекомунікаційна компанія "Ростелеком" попередила, що через технічні проблеми в роботі обладнання Google може уповільнитися робота YouTube.
Водночас прессекретар очільника Кремля Дмитро Пєсков запевнив, що російська влада не планує обмежувати доступ до YouTube.
Проте наприкінці липня у Росії заявили про підготовку заходів щодо уповільнення завантаження YouTube на стаціонарних комп'ютерах через "антиросійську" політику сервісу.
Згодом російські користувачі почали масово скаржитися на повну зупинку роботи Youtube - фіксувалися проблеми у роботі сайту та мобільного додатка.
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