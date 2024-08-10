Російський застосунок RuTube видалили з App Store через санкції

Про це повідомили у телеграм-каналі RuTube.

"Змушені повідомити про те, що наш застосунок було видалено з магазину застосунків App Store. Це стало наслідком санкцій з боку американської компанії, внаслідок яких було ускладнено доступ користувачів до наших послуг через мобільний застосунок", - йдеться у повідомленні.

Розробники додали, що "докладуть усіх зусиль, аби якомога швидше" повернути RuTube до App Store.

Зазначимо, що російська влада просувала цей застосунок, як альтернативу через проблеми з робою YouTube у Росії.

Що відомо про блокування YouTube у РФ

У Росії у п'ятницю, 12 липня, телекомунікаційна компанія "Ростелеком" попередила, що через технічні проблеми в роботі обладнання Google може уповільнитися робота YouTube.

Водночас прессекретар очільника Кремля Дмитро Пєсков запевнив, що російська влада не планує обмежувати доступ до YouTube.

Проте наприкінці липня у Росії заявили про підготовку заходів щодо уповільнення завантаження YouTube на стаціонарних комп'ютерах через "антиросійську" політику сервісу.

Згодом російські користувачі почали масово скаржитися на повну зупинку роботи Youtube - фіксувалися проблеми у роботі сайту та мобільного додатка.