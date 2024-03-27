У Британії заявили, що не змогли б воювати з Росією довше ніж два місяці
Заступник начальника штабу оборони генерал-лейтенант Роб Магован погодився, що британські військові не змогли б воювати з Росією довше двох місяців
Про це повідомляє The Telegraph.
"Ми дуже чітко заявили, що сума грошей, яку ми зараз витрачаємо на боєприпаси... яка є значною... у всіх сферах не відповідає загрозам, з якими ми стикаємося", - сказав він.
Зазначається, Британії потрібно витрачати більше грошей на те, що вони називають "інтегрованою протиракетною обороною".
Коли Марк Франсуа, колишній молодший міністр оборони сказав, що Велика Британія "не могла б воювати з Путіним довше двох місяців у повномасштабній війні, тому що у нас немає боєприпасів і запасів обладнання", Магован погодився з ним і визнав, що це правда.
- Посол США у Великій Британії Джейн Гартлі заявила, що оптимістично налаштована щодо того, що США виділять більше коштів для України, однак попередила, що в разі перемоги в Україні Росія не зупиниться на досягнутому.
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