У Британії заявили, що не змогли б воювати з Росією довше ніж два місяці

Про це повідомляє The Telegraph.

"Ми дуже чітко заявили, що сума грошей, яку ми зараз витрачаємо на боєприпаси... яка є значною... у всіх сферах не відповідає загрозам, з якими ми стикаємося", - сказав він.

Зазначається, Британії потрібно витрачати більше грошей на те, що вони називають "інтегрованою протиракетною обороною".

Коли Марк Франсуа, колишній молодший міністр оборони сказав, що Велика Британія "не могла б воювати з Путіним довше двох місяців у повномасштабній війні, тому що у нас немає боєприпасів і запасів обладнання", Магован погодився з ним і визнав, що це правда.