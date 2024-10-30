У джунглях Мексики знайшли величезне загублене місто цивілізації Майя

Про це повідомляє BBC.

Вчені виявили прихований комплекс, який назвали Валеріана, завдяки технології Lidar, що за допомогою лазеру бачить структури, поховані під рослинністю.

Вчені вважають, що це поселення за щільністю забудови поступається лише Калакмулю, який вважають найбільшим містом цивілізації Майя в стародавній Латинській Америці.

Загалом команда науковців виявила три пам’ятки на території розміром зі столицю Шотландії Единбург - і зробила це випадково, коли один археолог переглядав дані в інтернеті.

"Я був на 16 сторінці результатів пошуку в Google і знайшов лазерне дослідження, проведене мексиканською організацією моніторингу довкілля", - пояснює Люк Олд-Томас, аспірант університету Тулейн у США.

Це було дослідження з використанням технології Lidar - методу дистанційного зондування, який запускає тисячі лазерних імпульсів із літака та наносить на карту об’єкти під ним.

Але коли Олд-Томас обробив дані за допомогою археологічних методів, він побачив те, що пропустили інші - величезне стародавнє місто, яке, можливо, було домом для 30-50 тисяч людей на піку свого розвитку з 750 по 850 рік нашої ери.

Це більше, ніж проживає у цьому регіоні сьогодні, кажуть дослідники. Олд-Томас із колегами назвали місто Валеріаною на честь сусідньої лагуни.

Ця знахідка допоможе змінити уявлення, яке панує у західних країнах, про те, що тропіки були місцем "загибелі цивілізацій", каже професор Марчелло Кануто, співавтор дослідження. Натомість ця частина світу була домом для багатих і розвинених культур, пояснює він.

Наразі достеменно невідомо, що саме призвело до занепаду, але археологи кажуть, що основним фактором була зміна клімату.

Валеріана має "ознаки столиці" і за щільністю забудови поступалася лише Калакмулю, розташованому приблизно за 100 км.

Археологи кажуть, що вона була "прихована на видноті", оскільки розташована лише за 15 хвилин ходьби від головної дороги поблизу міста Шпухіль.

Фотографій втраченого міста наразі немає, оскільки "ніхто ніколи там не був", кажуть дослідники, хоча місцеві жителі, можливо, підозрювали, що під насипами землі були руїни.

Місто мало два головних центри з великими будівлями на відстані близько 2 км один від одного, з’єднаних щільними будинками та дамбами.

Тут є дві площі з храмовими пірамідами, де люди Майя могли поклонятися богам, ховали скарби, такі як нефритові маски, і своїх мертвих. Також був майданчик, де мешканці грали в стародавню гру з м’ячем.

Загалом Олд-Томас і професор Кануто вивчили три різні території в джунглях. Вони знайшли 6764 будівлі різного розміру.

Дослідження показують, що коли цивілізація Майя занепала з 800 року нашої ери, частково це сталося через те, що вони були дуже густонаселені та не могли пережити кліматичні проблеми. Війна та завоювання регіону іспанськими загарбниками в 16 столітті також сприяли викоріненню міст-держав Майя.