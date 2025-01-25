У Ємені хусити затримали сімох співробітників ООН
У Організації Об’єднаних Націй заявили, що на півночі Ємену повстанці-хусити затримали сімох співробітників ООН: організація призупиняє всі пересування персоналу у регіоні
Про це інформує Reuters.
В ООН заявили, що затримання відбулися в районі столиці Сани. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш засудив цей крок і зажадав негайного звільнення затриманих.
"Організація Об'єднаних Націй продовжуватиме працювати по всіх можливих каналах, щоб забезпечити безпечне і негайне звільнення тих, хто був свавільно затриманий", - заявив він.
Наразі усі пересування персоналу ООН у районах, контрольованих хуситами, призупинили з метою захисту безпеки співробітників.
Reuters не вдалося сконтактувати офіційними представниками хуситів для коментарів щодо ситуації.
- 7 червня 2024 року стало відомо, що у Ємені за нез'ясованих обставин повстанці-хусити затримали 11 місцевих співробітників установ Організації Об'єднаних Націй.
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