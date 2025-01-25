У Ємені хусити затримали сімох співробітників ООН

Про це інформує Reuters.

В ООН заявили, що затримання відбулися в районі столиці Сани. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш засудив цей крок і зажадав негайного звільнення затриманих.

"Організація Об'єднаних Націй продовжуватиме працювати по всіх можливих каналах, щоб забезпечити безпечне і негайне звільнення тих, хто був свавільно затриманий", - заявив він.

Наразі усі пересування персоналу ООН у районах, контрольованих хуситами, призупинили з метою захисту безпеки співробітників.

Reuters не вдалося сконтактувати офіційними представниками хуситів для коментарів щодо ситуації.