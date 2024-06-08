Єменські хусити затримали 11 співробітників ООН

Про це пише АР.

Викрадення 11 співробітників організації підтвердив представник ООН Стефан Дюжаррік у Нью-Йорку.

"Ми дуже стурбовані цими подіями та активно шукаємо роз'яснень у фактичної влади хуситів щодо обставин затримань та, найголовніше, забезпечення негайного доступу до цих співробітників ООН", - сказав він журналістам.

За даними ООН, з 11 затриманих - дев'ять чоловіків та двоє жінок. Вони є співробітниками агентства ООН з прав людини, ЮНІСЕФ, Всесвітньої продовольчої програми та ЮНЕСКО.

Організація Save the Children повідомила AP, що занепокоєна місцеперебуванням одного з її співробітників у Ємені та робить "все можливе, щоб забезпечити його безпеку та добробут".

Крім того, активісти опублікували відкритий онлайн-лист, закликаючи хуситів негайно звільнити затриманих, оскільки, якщо вони цього не зроблять, це "допоможе ізолювати країну від світу".

Human Rights Watch, цитуючи членів сімей затриманих, заявила, що влада хуситів не розкрила місцезнаходження людей, яких вона затримала, і не дозволила їм спілкуватися зі своїми роботодавцями чи сім'ями.